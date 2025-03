Sieg im Kellerduell: Tiefes Aufatmen beim SV Kornwestheim

1 Danny Schima bejubelt sein Tor aus spitzem Winkel zum 2:1 Foto: avanti

Der Fußball-Bezirksligist gewinnt das Kellerduell gegen Phönix Lomersheim souverän. Der SV Pattonville verbessert sich, verliert aber erneut deutlich.











Link kopiert



Als einen „kleinen Meilenstein“ ordnet der neue Trainer Roberto Raimondo den 4:1-Sieg seines SV Kornwestheims am Sonntag zuhause gegen den Phönix Lomersheim ein. In der Tat: Der erste Heimsieg in dieser Saison überhaupt sorgt dafür, dass das bisherige Schlusslicht nicht nur zwei Plätze klettert und dabei auch Lomersheim überholt, sondern vor allem den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze hält. Der Rückstand wäre sonst auf sieben Punkte angewachsen, nun sind es vier.