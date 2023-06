1 Die deutschen U17-Fußballer setzte sich am Freitag in Budapest in einem spannenden Finale mit 5:4 (0:0) im Elfmeterschießen gegen Titelverteidiger Frankreich durch. Foto: AFP/ATTILA KISBENEDEK

14 Jahre nach dem bislang letzten Triumph der Elf um Mario Götze begeistert die deutsche U17 wieder bei einer Europameisterschaft. In einem Elfmeter-Drama sichert sich die Auswahl den Titel.









Die deutschen U17-Fußballer haben erstmals seit dem Triumph der Elf um Mario Götze 2009 wieder den Europameistertitel erobert. Die Mannschaft von Trainer Christian Wück setzte sich am Freitag in Budapest in einem spannenden Finale mit 5:4 (0:0) im Elfmeterschießen gegen Titelverteidiger Frankreich durch. Torhüter Max Schmitt vom FC Bayern hielt einen Versuch, Assan Ouedraogo verwandelte den entscheidenden Elfmeter.