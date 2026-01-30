Deutschland steht im Finale der Handball-Europameisterschaft. Angstgegner Kroatien kann die Mannschaft um Juri Knorr nicht stoppen. Im Endspiel könnte der Topfavorit warten.
Herning - Schon Sekunden vor dem Abpfiff rissen Deutschlands Handballer die Arme in die Luft und als die Schlusssirene ertönte, schrie auch Bundestrainer Alfred Gislason die Freude über den Einzug ins EM-Finale heraus. Die DHB-Auswahl setzte sich im Halbfinale gegen Angstgegner Kroatien mit 31:28 (17:15) durch und greift jetzt nach Gold.