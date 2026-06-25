Ganz sicher durch ist die bosnische Mannschaft bei der WM noch nicht. Die Fans in Stuttgart feiern trotzdem, als stünde das Team bereits in der K.o.-Runde.

Am späten Mittwochabend war die Stuttgarter Innenstadt fest in bosnischer Hand. Mehrere Hundert Fußballfans feierten den Sieg ihrer Nationalmannschaft bei der Fußball-WM gegen Katar (3:1). Für das Team rund um den VfB-Stürmer Ermedin Demirovic bedeutete der verdiente Erfolg vermutlich den Einzug in die K.o.-Phase. Mit nun vier Punkten ist rechnerisch zwar auch ein Ausscheiden noch möglich, die Bosnier gehören aber aller Voraussicht nach zu den acht besten Gruppendritten, die ebenfalls weiterkommen.

Nach der Partie zogen etwa 150 bis 200 Personen feiernd über die Gerber- Eberhard- und Theodor-Heuss-Straße. Laut Polizei bildete sich zudem ein Autokorso mit bis zu 250 Fahrzeugen, der durch die Innenstadt fuhr. Auch die Polizei war im Einsatz und sperrte - wie üblich während der WM - große Kreuzungen, auf denen gefeiert wurde, ab. In sozialen Medien finden sich zahlreiche Video der Feierlichkeiten. Zu sehen sind ausgelassen jubelnde Menschen, die Fahnen schwenken, tanzen und singen.

Bosnische Party in der Stuttgarter Innenstadt

Schon während der Partie waren auf der Hauptstädter Straße nach dem Führungstreffer der Bosnier mehrere Knallkörper entzündet worden. Auch beim Aufzug nach dem Spiel zündeten die Anhänger teils Bengalos, die eigentlich verboten sind. „Unter dem Strich ist aber alles friedlich geblieben“, sagte ein Polizeisprecher.

Wahrscheinlichster Gegner im Sechzehntelfinale der bosnischen Mannschaft, die zum zweiten Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei ist, ist Gastgeber USA.