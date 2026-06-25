Ganz sicher durch ist die bosnische Mannschaft bei der WM noch nicht. Die Fans in Stuttgart feiern trotzdem, als stünde das Team bereits in der K.o.-Runde.
Am späten Mittwochabend war die Stuttgarter Innenstadt fest in bosnischer Hand. Mehrere Hundert Fußballfans feierten den Sieg ihrer Nationalmannschaft bei der Fußball-WM gegen Katar (3:1). Für das Team rund um den VfB-Stürmer Ermedin Demirovic bedeutete der verdiente Erfolg vermutlich den Einzug in die K.o.-Phase. Mit nun vier Punkten ist rechnerisch zwar auch ein Ausscheiden noch möglich, die Bosnier gehören aber aller Voraussicht nach zu den acht besten Gruppendritten, die ebenfalls weiterkommen.