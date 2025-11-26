Sieg gegen Island in Stuttgart: WM-Start der deutschen Handballerinnen macht Lust auf mehr

Die deutschen Handballerinnen besiegen im WM-Eröffnungsspiel in der ausverkauften Porsche-Arena Island mit 32:25 – und hinterher gibt’s Lob fürs Stuttgarter Publikum.
Bundestrainer Markus Gaugisch klatschte erleichtert seinen Staff ab, die deutschen Handballfrauen tanzten freudestrahlend im Kreis und ließen sich dann von den 5527 Zuschauer in der ausverkauften Stuttgarter Porsche-Arena feiern: Mit 32:25 (18:14) ist der WM-Auftakt geglückt, der so wichtige erste Schritt auf dem langen Weg zu der ersehnten ersten Medaille seit 2007 ist getan.