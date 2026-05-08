Sieg gegen Braga: Freiburgs Europa-League-Finaleinzug beschert RTL Traumquoten

Der SC Freiburg steht tatsächlich im Finale der UEFA Europa League - und RTL jubelt mit. Das Halbfinal-Rückspiel gegen Braga bescherte dem Sender starke Quoten: Bis zu 4,15 Millionen Zuschauer verfolgten die Partie vor den Bildschirmen.
Es war einer dieser Fußballabende, die man lange nicht vergisst - zumindest alle Fans und Sympathisanten des SC Freiburg. Das Halbfinal-Rückspiel der UEFA Europa League gegen Braga am Donnerstagabend entwickelte sich aber auch für den übertragenden Sender RTL zum absoluten Hit. Die Schwarzwälder gewannen mit 3:1 und zogen damit erstmals in ihrer Vereinsgeschichte ins Finale des Wettbewerbs ein. Überraschend viele Zuschauer ließen sich das nicht entgehen.