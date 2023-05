1 Siegtorschütze Martinez (links) Foto: dpa/Oliver Weiken

Inter Mailand greift erstmals seit 2010 nach Europas Fußball-Krone. Die Nerazzurri gewannen auch das emotionale Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen den Erzrivalen AC Mailand verdient mit 1:0 (0:0) und dürfen im Finale am 10. Juni in Istanbul vom Henkelpott träumen. Inters Gegner ist der Sieger der Partie zwischen Manchester City und Real Madrid (Hinspiel 1:1) am Mittwoch.