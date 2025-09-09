Sieg für Patriarchen: Murdoch-Familie legt Streit um Medienimperium bei

Der Konflikt erinnerte an die TV-Serie «Succession» - doch nun gibt es eine Erbregelung für das Medienimperium von Rupert Murdoch. Der Patriarch setzt sich durch - aber das kostet.
New York - Medienmogul Rupert Murdoch hat es nach einer erbitterten Familienfehde doch noch geschafft, die konservative politische Ausrichtung seiner Sender und Zeitungen für die Zukunft zu sichern. Grundlage dafür ist ein milliardenschwerer Deal: Sein Sohn Lachlan Murdoch bekommt das Sagen in einer neuen Familienstiftung, über die der TV-Konzern Fox Corporation und die Zeitungsfirma News Corp. kontrolliert werden - andere Sprösslinge des Familienpatriarchen werden dafür reich entschädigt.