Sieg für OB Martin Horn: Das positive Freiburg-Gefühl entscheidet die Wahl

1 Martin Horn bleibt Freiburger Oberbürgermeister. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Schon im ersten Wahlgang holt der Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn den Sieg. Es ist eine Klatsche für die Grünen, und ihre allzu linke Kandidatin, kommentiert Eberhard Wein.











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Es ist keine zwei Monate her, da holten Grüne und Linke bei der Landtagswahl in der Stadt zusammen fast 65 Prozent. Jetzt bleibt für Monika Stein, die von der links-grünen Mehrheit im Gemeinderat unterstützte Kandidatin gerade mal die Hälfte davon übrig. Der parteilose Amtsinhaber Martin Horn, der vor acht Jahren Dieter Salomon von den Grünen sensationell schlug, fährt hingegen einen grandiosen Sieg ein und kann schon im ersten Wahlgang seine Wiederwahl klar machen.