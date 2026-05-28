Im Strafprozess um den gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian geht die Auswertung von Indizien und Spuren weiter. Dazu gehört auch eine genaue Analyse von Textilfasern.
Rostock - Ein Textilgutachten hat im Mordprozess um den getöteten achtjährigen Fabian mögliche Hinweise auf Kleidungsstücke der Angeklagten ergeben. So sei unter dem rechten Daumennagel des Kindes eine lila-blau eingefärbte Baumwollfaser festgestellt worden, bei der es Übereinstimmungen zu einem Pullover der Tatverdächtigen gebe, sagte der Sachverständige vor dem Landgericht Rostock.