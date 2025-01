Siebter Teil steht an: Schauspieler Matthew Lillard feiert Scream-Comeback

Siebter Teil steht an

Matthew Lillard und Rose McGowan im Film "Scream - Schrei!" aus dem Jahr 1996.

Schauspieler Matthew Lillard kehrt in seiner Rolle als Stu Macher zur "Scream"-Reihe zurück - fast 30 Jahre nach seinem letzten Auftritt dort.











Fast 30 Jahre nach seinem vermeintlichen Leinwand-Tod kehrt Matthew Lillard (55) in seiner Rolle als Stu Macher zur "Scream"-Reihe zurück. Wie das Branchenportal "Deadline" berichtet, wird der Schauspieler in "Scream 7" wieder zu sehen sein. Wie genau das möglich sein soll, nachdem sein Charakter in "Scream - Schrei!", dem Auftakt der Filmreihe von 1996, das Zeitliche zu segnen schien, ist noch unklar.