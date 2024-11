Gefälschte Zulassungen in Leonberg und Böblingen: Ein TÜV-Prüfer muss sich verantworten

Gefälschte Zulassungen in Leonberg und Böblingen

Mehr als sieben Jahre nach Beginn des Tatkomplexes um gefälschte Kfz-Zulassungen in den Zulassungsstellen Böblingen und Leonberg hat am Landgericht Stuttgart der siebte und voraussichtlich letzte Prozess in diesem Zusammenhang begonnen. Vor der 18. Großen Strafkammer muss sich ein 46-jähriger ehemaliger Prüfingenieur wegen Bestechlichkeit, mittelbarer Falschbeurkundung und Beihilfe zum Betrug verantworten.