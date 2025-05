Siebter Hochzeitstag: Herzogin Meghan öffnet das Familienalbum

Herzogin Meghan und Prinz Harry feiern am Montag ihren siebten Hochzeitstag. Passend zum Jubiläum gewährt die zweifache Mutter auf Instagram private Einblicke in ihr Familienalbum - das "ein Leben voller Geschichten" erzählt.

Herzogin Meghan (43) feiert auf ihrem Instagram-Account ihren siebten Hochzeitstag mit Prinz Harry (40). "Sieben Jahre Ehe. Ein Leben voller Geschichten", schreibt sie zu einem Bild, das zahlreiche Schnappschüsse aus dem Leben des Paares zeigt. Dabei sind nicht nur Pärchenfotos, sondern auch Familienbilder mit ihren Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (3) zu sehen.

"Alles Gute zum Hochzeitstag!"

Meghan richtet in ihrer Botschaft auch einige Worte an die Unterstützerinnen und Unterstützer des Paares, das 2020 seine Rolle als arbeitende Royals aufgab und nach Kalifornien zog. "Vielen Dank an alle (ob an unserer Seite oder aus der Ferne), die uns während unserer Liebesgeschichte geliebt und unterstützt haben - wir schätzen euch." Am Ende fügt sie an: "Alles Gute zum Hochzeitstag!"

Die Geschichte des Paares begann 2016. Die beiden lernten sich durch eine gemeinsame Freundin über Instagram kennen. Es folgte 2017 die Verlobung und am 19. Mai 2018 die Hochzeit. Nach dem "Megxit" 2020 schlug das Paar in Kalifornien ein neues Kapitel auf - mit neuen Karrieren und Projekten. Während sich Prinz Harry verstärkt auf seine Charity-Arbeit konzentriert, startet Meghan seit Anfang des Jahres mit ihren Lifestyle-Unternehmungen durch, in deren Mittelpunkt ihre Marke "As Ever" steht. "Ich freue mich so für meine Frau und unterstütze absolut alles, was sie getan hat und weiterhin tut", sagte Prinz Harry dem US-Magazin "People" im vergangenen April.