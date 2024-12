Siebte Saison bei Allianz MTV Stuttgart: Deshalb hat Roosa Koskelo noch kein Spiel verpasst

1 Voller Einsatz: Roosa Koskelo, Libero des Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Sie ist der Publikumsliebling beim Volleyball-Meister: Roosa Koskelo wird für 250 Spiele im Trikot von Allianz MTV Stuttgart geehrt – und ist immer noch extrem ehrgeizig.











Im Profivolleyball werden in der Regel Ein-Jahres-Verträge geschlossen, es ist normal, dass am Ende einer Saison mehr als die Hälfte des Kaders von sich aus geht oder ausgetauscht wird. Umso erstaunlicher ist die Geschichte der Finnin Roosa Koskelo (33). Die Libera wechselte im Sommer 2018 zu Allianz MTV Stuttgart, bestreitet ihre siebte Saison beim Meister und hat in dieser Zeit kein einziges Spiel verpasst. Ob die Kapitänin auch künftig die Abwehrkräfte ihres Teams stärken wird? Ist noch offen.