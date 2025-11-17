Die Toten Hosen reagieren auf die hohe Nachfrage nach Tickets für ihre "Trink aus! Wir müssen gehen"-Tour und kündigen sieben Zusatzkonzerte an. 2027 kommen die Düsseldorfer Punkrocker unter anderem noch mal in ihre Heimatstadt.
Im Mai kündigten Die Toten Hosen ihre "Trink aus! Wir müssen gehen"-Tour mit 23 Konzerten im Sommer und Herbst 2026 an. Fast eine Million Tickets hat die Band seitdem verkauft, einige Städte sind längst ausverkauft. Jetzt reagieren die Kultrocker und werden sieben weitere Konzerte spielen.