Die Toten Hosen reagieren auf die hohe Nachfrage nach Tickets für ihre "Trink aus! Wir müssen gehen"-Tour und kündigen sieben Zusatzkonzerte an. 2027 kommen die Düsseldorfer Punkrocker unter anderem noch mal in ihre Heimatstadt.

Im Mai kündigten Die Toten Hosen ihre "Trink aus! Wir müssen gehen"-Tour mit 23 Konzerten im Sommer und Herbst 2026 an. Fast eine Million Tickets hat die Band seitdem verkauft, einige Städte sind längst ausverkauft. Jetzt reagieren die Kultrocker und werden sieben weitere Konzerte spielen.

"Weil uns zahlreiche Wünsche und Bitten um Konzerte aus Regionen erreicht haben, die bislang nicht auf dem Reiseplan standen, legen wir noch einmal nach", erklären die Hosen auf Instagram. Die große Resonanz habe die Band "wirklich berührt". Deshalb haben sie sich entschlossen, noch einige Zusatzshows in ausgewählten Städten zu spielen.

Sieben neue Termine im Sommer 2027

Die zusätzlichen Konzerte finden zwischen Juni und Juli 2027 statt, ein Jahr nach dem ursprünglichen Tour-Abschluss. Auf dem Programm stehen jetzt noch Nürnberg (12. Juni), Mannheim (17. Juni), Bern (19. Juni), Graz (23. Juni), Leipzig (26. Juni), Braunschweig (3. Juli) und als großes Finale erneut ihre Heimatstadt Düsseldorf (10. Juli). Der Vorverkauf startet am Mittwoch, 19. November, um 17 Uhr exklusiv über den Online-Shop der Band.

Wie schon bei den regulären Shows bieten die Hosen auch für die Zusatztermine ermäßigte Sozialtickets zum Preis von 19,90 Euro an. "Wir wollen möglichst allen Fans den Besuch der Konzerte ermöglichen", betont die Band. Die regulären Tickets dürften ähnlich wie bisher knapp unter 70 Euro kosten.

Ist es wirklich der Abschied?

Der Name der Tour sorgt seit der Ankündigung auf Instagram für Spekulationen: "Trink aus! Wir müssen gehen" - klingt das nicht verdächtig nach Abschied? Tatsächlich haben Die Toten Hosen bereits signalisiert, dass sie sich langsam zurückziehen wollen. "Wir wissen, dass wir mit unserer Karriere auf der Zielgeraden sind und solche Reisen irgendwann auch ein Ende haben", hieß es. Deshalb wolle man "jeden Abend so spielen, als wäre es unser letzter."

Für 2026 kündigten sie auch die drei allerletzten Konzerte ihrer Karriere in Argentinien an - als Abschied von Südamerika, wo sie seit 1992 eine besondere Verbindung zum Publikum pflegen. "Wir sind nun schon eine ganze Weile unterwegs, und viele Ereignisse der letzten Jahre haben uns daran erinnert, dass nichts für immer bleibt", schrieb die Band dazu.

Seit ihrer Gründung 1982 schrieben Die Toten Hosen um Frontmann Campino (63) mit Hits wie "Hier kommt Alex" und "Tage wie diese" Musikgeschichte und gehören zu den erfolgreichsten deutschen Acts aller Zeiten.