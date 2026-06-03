Sieben Tricks für mehr Bewegung: Diese unterschätzten Gewohnheiten helfen

Wer glaubt, nur intensives Training bringt etwas, irrt. Forschungen belegen: Auch Alltagsbewegung senkt das Risiko für Übergewicht und Herzprobleme. Ob Geh-Meetings, längere Fußwege oder Hausarbeit mit Musik - diese sieben Tricks summieren sich zu echten Fitness-Boostern.
Viele Menschen unterschätzen, wie sehr kleine Bewegungen im Alltag ihre Gesundheit beeinflussen. Es braucht nicht zwingend ein intensives Workout im Fitnessstudio, um fitter zu werden. Oft reicht schon etwas, das die Wissenschaft als NEAT bezeichnet - Non-Exercise Activity Thermogenesis, also die Energie, die wir durch alltägliche Bewegung verbrauchen: Gehen, Treppensteigen, Aufstehen, Herumgehen in der Wohnung.