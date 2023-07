1 Gastronomen in Ludwigsburg können ihre Sitzgelegenheiten erst einmal wieder einmotten. Sie dürfen frühestens Ende Mai den Betrieb aufnehmen (Symbolbild). Foto: dpa/Uwe Anspach

In der Barockstadt hatten sich seit Mitte der Woche viele Hoffnung auf mehr Freiheiten gemacht. Sie wurden am Freitag enttäuscht, die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte wieder über die kritische Marke.









Ludwigsburg - Die Hoffnung auf ein Stück mehr Normalität war bei vielen groß im Kreis Ludwigsburg, die Chance auf mehr Freiheiten ist kurz vor dem Wochenende aber schlagartig verpufft. Weitere Öffnungsschritte sind frühestens in einer Woche möglich. Die Sieben-Tage-Inzidenz durchbrach am Freitag die kritische 100er-Marke, sie lag laut dem Gesundheitsamt bei 101,4. Landrat Dietmar Allgaier nannte die Entwicklung „bedauerlich“. Er verstehe den Unmut der Betroffenen, „insbesondere natürlich der Gastronomen, die mit einer Öffnung am Pfingstmontag gerechnet haben. Leider bleibt uns nichts anderes übrig, als die Vorgaben zu befolgen und abzuwarten.“