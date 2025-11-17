Der Bürgermeister von Oppenweiler verlässt das Rathaus aus persönlichen Gründen. Die Nachfolge ist offen – mit bekannten und überraschenden Kandidaten.
In Oppenweiler (Rems-Murr-Kreis) wird ein neues Kapitel aufgeschlagen: Bei der Bürgermeisterwahl am 30. November stehen gleich sieben Namen auf dem Stimmzettel. Doch einer fehlt – und das ist kein Zufall. Bernhard Bühler (parteilos), seit 2018 im Amt, verzichtet auf eine weitere Amtszeit. In einer bemerkenswert persönlichen Rede vor dem Gemeinderat erklärte der 56-Jährige im Sommer seinen Rückzug: „Meine Ressourcen sind endlich.“