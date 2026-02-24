Die neue Verwertungsanlage für Bioabfall am Frauenkreuz bei Leonberg-Warmbronn ist offiziell eingeweiht. 2019 war sie bei einem schweren Brand fast vollständig zerstört worden.
Wie wichtig das Projekt für die handelnden Personen ist, zeigte sich allein am Blick auf die freien Flächen neben den Gebäuden: All die Autos fanden nur mit größter Parkdisziplin einen Abstellplatz – und wenige Meter weiter füllten mehrere Hundert Personen ein großes, beheiztes Festzelt. Die Einweihung der größten Verwertungsanlage für Bioabfälle in Baden-Württemberg am Warmbronner Frauenkreuz war eine Angelegenheit von höchster Wichtigkeit.