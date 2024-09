Sieben Jahre nach der Scheidung: Justin Theroux will Ex-Frau Jennifer Aniston noch immer beschützen

1 Bis Ende 2017 schritten Justin Theroux und Jennifer Aniston als Mann und Frau über die roten Teppiche dieser Welt. Foto: imago/Pond5 Images / xMuttnikx

Auch viele Jahre nach der Scheidung hegt Justin Theroux fürsorgliche Gefühle für seine Ex-Frau Jennifer Aniston. Vor allem, nachdem diese sich unlängst mit Donald Trumps Vize angelegt hatte.











Fast sieben Jahre ist es nun schon her, dass das Hollywood-Traumpaar Jennifer Aniston (55) und Justin Theroux (53) seine Trennung öffentlich machte. Im Gegensatz zu vielen anderen gescheiterten Promi-Ehen verlief ihre Scheidung harmonisch und freundschaftlich - was sicherlich ein Grund dafür sein dürfte, dass Theroux in einem neuen Interview mit "The Times" nun ungemein liebevolle Worte für seine Ex fand.