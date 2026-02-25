Sieben Jahre nach Brandkatastrophe: 72 000 Tonnen pro Jahr – Leonberg hat nun die größte Bioabfall-Anlage im Land

Jahrelang lag die Riesen-Vergärungsanlange am Frauenkreuz bei Leonberg-Warmbronn in Schutt und Asche. Nun ist sie wieder in Betrieb – größer und leistungsfähiger als je zuvor.
Wie wichtig das Projekt für die handelnden Personen ist, zeigte sich allein am Blick auf die freien Flächen neben den Gebäuden: All die Autos fanden nur mit größter Parkdisziplin einen Abstellplatz – und wenige Meter weiter füllten mehrere Hundert Personen ein großes, beheiztes Festzelt. Die Einweihung der größten Verwertungsanlage für Bioabfälle in Baden-Württemberg am Warmbronner Frauenkreuz war eine Angelegenheit von höchster Wichtigkeit.