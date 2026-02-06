Simon Verhoeven hat nach dem schweren Sturz seiner Mutter Senta Berger um sie "gezittert", wie er in einem neuen Interview erzählt. Nun gehe es jedoch bergauf, die Schauspielerin erholt sich jetzt in einer Rehaklinik. Sie selbst bedankt sich für die vielen Genesungswünsche.
Nach ihrem schweren Sturz Mitte Januar befindet sich Senta Berger (84) auf dem Weg der Besserung. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, wurde die Schauspielerin am Mittwoch vom Krankenhaus in Hamburg in eine Rehaklinik in ihrem Heimatort München verlegt.