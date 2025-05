Sie ziert Sports Illustrated-Ausgabe: Salma Hayek erfüllt sich mit Swimsuit-Cover einen großen Traum

Für Schauspielerin Salma Hayek-Pinault (58) ist mit Ende 50 ein großer Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Die Mexikanerin ziert in diesem Jahr neben vier weiteren Frauen eines der Cover der berühmten Swimsuit-Ausgabe des Magazins "Sports Illustrated". Ihr jüngeres Ich hätte mit einer solchen Ehre nie gerechnet, verriet sie im Interview zu ihrem Bademoden-Cover: "Ich weiß noch, als ich jung war, war ich immer ganz aufgeregt, wenn ich die Swimsuit-Ausgabe sah. Ich fragte mich immer: 'Wer wird wohl auf dem Cover sein?' Damals sah ich mich selbst überhaupt nicht als Model - deshalb hätte ich nie gedacht, dass ich eines Tages selbst dort zu sehen sein würde."

Hätte ihr damals jemand vorausgesagt, dass sie mit 58 Jahren auf dem Cover landen würde, hätte sie die Person ins Irrenhaus geschickt, so Hayek-Pinault im Interview mit dem Magazin vor Ort beim Fotoshooting in ihrer Heimat Mexiko. Dort wurde sie am Strand des Luxusresorts Cuixmala von dem kolumbianischen Fotografen Ruven Afanador (65) abgelichtet. "Die Welt hat sich verändert und das ist aufregend." Sie finde es bemerkenswert, dass es inzwischen für eine Zeitschrift wie "Sports Illustrated" in Ordnung und cool sei, "über 50 zu sein und sich immer noch nicht nur sexy zu fühlen, sondern auch frei zu sein und sich nicht wegen des Körpers zu verstecken".

Lesen Sie auch

Salma Hayek fühlte sich wie eine Hochstaplerin

Für die Cover-Enthüllung war Salma Hayek unter anderem in der US-amerikanischen "Today Show" zu Gast. Dort verriet sie dem Moderatoren-Duo Savannah Guthrie und Craig Melvin mehr über ihre Erfahrungen vor und während des Fotoshootings.

Als sie den Anruf des Magazins erhielt, habe sie - wie ihre Tochter sagen würde - einen regelrechten Anfall von "Imposter-Syndrom" (auf Deutsch: Hochstapler-Syndrom) bekommen, erzählte Hayek. Auch als sie bereits zugesagt hatte, habe sie kurz vorher wieder einen Rückzieher machen wollen. Sie habe Angst gehabt, dass ihr die Bademode nicht passen würde. Doch dann habe ihr "Sports Illustrated" 200 Modelle zur Anprobe geschickt.

Davon habe sie in Los Angeles etwa 100 Stück anprobiert. "Viele von ihnen mussten geändert werden", erzählte die Schauspielerin rückblickend. "Ich habe den Koffer mit nach Mexiko genommen, und raten Sie mal, was passiert ist? Sie haben den Koffer verloren", verriet sie über ihren größten Schockmoment kurz vor dem Fotoshooting. Zum Glück habe das Team vor Ort zusätzliche Bademode für das Fotoshooting dabei gehabt. Allerdings habe der Verlust des Koffers dazu geführt, dass sie sich am Set nicht so sicher fühlte, wie erhofft.

Dieser Moment änderte alles

Doch dann habe sie einen besonderen Moment erlebt: Bei einer der ersten Aufnahmen am Strand habe sie hinter sich einen Wal gesehen. "Und auf einmal fühlte ich: Das ist magisch. Das ist mein Land. Ich bin 58 und mache das hier! Meine Generation - vor allem die mexikanischen Frauen - dachte, wir würden mit 35 vergessen werden, wissen Sie? Ich war so aufgeregt. Ich fühlte mich wirklich frei, legte Bad Bunny auf und fing an zu tanzen."

Hayek-Pinault ist eines von vier Cover-Models der Ausgabe 2025, neben ihr sind außerdem die olympische Turnerin Jordan Chiles (24), die Influencerin und Turnerin Olivia Dunne (22) und das Plus-Size-Model Lauren Chan vertreten.