Schauspielerin und Model Mirja du Mont feiert am 21. Januar ihren 50. Geburtstag. Nur zwei Tage später wartet eine große Herausforderung auf sie: Sie wagt sich ins RTL-Dschungelcamp in Australien und kann zeigen, dass sie mehr ist als die "Ex von".

Mirja du Mont (50), geborene Becker, war gerade einmal 24 Jahre alt, als sie im September 2000 einen der bekanntesten Schauspieler Deutschlands heiratete. Der Beziehung mit Sky du Mont (78) prophezeiten Kritiker allerdings nur eine kurze Haltbarkeit. Nicht nur wegen der 29 Jahre Altersunterschied, sondern auch, weil es bereits die vierte Ehe des damals 53-Jährigen war. Doch die du Monts trotzten den Unkenrufen 16 Jahre lang.

An seiner Seite mauserte sich Mirja du Mont vom recht unbekannten "Playboy"-Playmate zu einer beliebten Showbusiness-Persönlichkeit. Gemeinsam präsentierten sich die beiden als Power-Paar, bekamen zwei Kinder, absolvierten viele gemeinsame Auftritte bei Events und in Shows und schrieben sogar einen Ratgeber für Beziehungskrisen. Auch nach der Scheidung behielt sie den bekannten Nachnamen und setzte weiter auf ihre Karriere als Model, Schauspielerin, TV-Star. Im Dschungelcamp könnte sie ab 23. Januar nun endgültig aus dem großen Schatten ihres Ex-Mannes treten.

"Vielleicht bin ich ja die Camp-Mama"

Lilly Becker (49), die zweite Ehefrau von Tennis-Legende Boris Becker (58), hat es erst im vergangenen Jahr vorgemacht: Sie holte sich Down Under die begehrte Dschungelkrone. Als Mirja du Mont kurz vor Weihnachten als erste Kandidatin für die neue Staffel bestätigt wurde, meldete sich Lilly Becker umgehend mit motivierenden Worten. "You can do this babe" (zu deutsch: Du kannst es schaffen) schrieb sie unter den witzigen Verkündungsclip.

Mirja du Mont präsentierte sich vor der Show im RTL-Interview ohne Allüren. Sie könne gut auf Luxus verzichten, betonte sie dort etwa, und dass sie abgehobene Menschen nicht leiden könne. Auch ihre Rolle am Lagerfeuer sieht sie bodenständig: "Vielleicht bin ich ja die Camp-Mama." Als Mutter von Tochter Tara (24) und Sohn Fayn (19) bringt sie für diese Aufgabe zumindest reichlich Erfahrung mit.

Auch mit Reality-TV kennt sich die gebürtige Cellerin aus. Erst 2025 hatte sie mit Motsi Mabuse (44) und Charlotte Würdig (47) die dritte Staffel von "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" gewonnen. 2021 war sie in der ProSieben-Show "Die Alm" dabei sowie in der VOX-Show "Showtime of my life - Stars gegen Krebs", 2017 in der RTL- Tanzshow "Dance Dance Dance". Die ausgebildete Veterinärmedizinisch-Technische Assistentin, die auch Psychologie und Sozialwesen studierte, war zudem als Schauspielerin in der RTL-Serie "Unter uns" (von 2021 bis 2022), in der Sat.1-Serie "Anna und die Liebe" (2012) und im Film "7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug" (2006) zu sehen.

Sie möchte noch viel erleben

In den vergangenen Jahren plagten die Wahlhamburgerin einige gesundheitliche Probleme. Sie lebt mit einer Angst- und Panikstörung, wie sie kurz vor dem Dschungeleinzug verriet. 2023 platzte ihr beim Baden das Trommelfell, 2021 und 2024 musste sie wegen weißen Hautkrebses operiert werden. Ein kleiner Tumor in der linken Brust gab vor einigen Jahren mit den Anstoß für ihr Ehe-Aus. "Lebensangst gepaart mit Lebenshunger", beschrieb sie im Interview mit "Bunte" die Gründe für ihre Trennung im Jahr 2016. "Die Angst um mein Leben hat in mir den Wunsch verstärkt, mehr nach meinen eigenen Bedürfnissen zu leben." Dabei spielte dann offenbar doch auch der große Altersunterschied eine Rolle: "Man lebt in verschiedenen Lebenszyklen. Sky möchte es sich inzwischen lieber daheim gemütlich machen, ich möchte noch viel erleben." Ein Wunsch, der sich nun mit ihrem Dschungelcamp-Erlebnis reichlich erfüllen dürfte. "Für mich ist das nicht nur Fernsehen - es ist ein großes Abenteuer", betonte du Mont.