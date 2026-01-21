Schauspielerin und Model Mirja du Mont feiert am 21. Januar ihren 50. Geburtstag. Nur zwei Tage später wartet eine große Herausforderung auf sie: Sie wagt sich ins RTL-Dschungelcamp in Australien und kann zeigen, dass sie mehr ist als die "Ex von".
Mirja du Mont (50), geborene Becker, war gerade einmal 24 Jahre alt, als sie im September 2000 einen der bekanntesten Schauspieler Deutschlands heiratete. Der Beziehung mit Sky du Mont (78) prophezeiten Kritiker allerdings nur eine kurze Haltbarkeit. Nicht nur wegen der 29 Jahre Altersunterschied, sondern auch, weil es bereits die vierte Ehe des damals 53-Jährigen war. Doch die du Monts trotzten den Unkenrufen 16 Jahre lang.