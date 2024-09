Sie wurde vier Jahre alt: Gigi Hadid und Zayn Malik feiern Geburtstag von Tochter Khai

Die gemeinsame Tochter von Model Gigi Hadid (29) und Sänger Zayn Malik (31) hat ihren vierten Geburtstag mit süßen Glückwünschen ihrer Familie und einer besonderen Party gefeiert. Hadid widmete der kleinen Khai am Donnerstag einen langen Instagram-Post mit vielen Fotos. "Wir haben die ganze Woche gefeiert", schrieb das Model dazu.

"Sie liebt Tiere, Musik, Baby Yoda, alles in der Natur und Käfer", beschreibt Hadid ihre Tochter. Zudem verbringe sie am liebsten den ganzen Tag im Wasser. Sie sei "neugierig, abenteuerlustig, liebevoll und so witzig", heißt es weiter. "Khai, es ist die größte Freude und der größte Stolz meines Lebens, deine Mama zu sein! Danke für die besten vier Jahre meines Lebens."

Lesen Sie auch

Fans begeistert von Khais vollem Namen

Auf den Schnappschüssen der Geburtstagsparty ist unter anderem ein Baby-Yoda-Kuchen zu sehen, sowie zahlreiche Ballons, eine Hüpfburg im Garten, ein Pony mit bunt gefärbter Mähne und ein Basteltisch. Über ein Foto freuen sich Fans besonders: Es zeigt eine Urkunde, auf der der volle Name der Vierjährigen zu lesen ist - Khai Malik. Dass die Kleine den Nachnamen ihres Vaters trägt, war bisher nicht bekannt.

Zayn Malik gratuliert Tochter

Ob Malik auch bei der Geburtstagsfeier für seine Tochter vor Ort war, ist nicht bekannt. Er widmete ihr allerdings ebenfalls einen eigenen Instagram-Post. Zu einem Foto, das ihn mit Khai im Arm am Strand zeigt, schrieb der ehemalige One-Direction-Sänger: "Alles Gute zum Geburtstag an die wichtigste Person in meinem Leben. Ich liebe dich mehr, als Worte es mir ermöglichen, auszudrücken." Er sei "mehr als stolz, dich meine Tochter zu nennen" und sei "dankbar für jede Sekunde, die ich neben dir verbringen darf, während du zu der unglaublichen Person wirst, von der ich weiß, dass du es bereits bist". Durch Khai habe sich sein "Leben für immer verändert und ohne dich wäre ich nicht der Mann, der ich heute bin".

Auch Gigi Hadids Schwester Bella (27) widmete ihrer Nichte süße Worte auf Instagram. In ihrer Instagram-Story teilte das Model mehrere Bilder der Kleinen und schrieb: "Deine Tante liebt dich mehr als alle Vögel im Himmel und aller Sand an den Stränden." Zudem danke sie Gigi Hadid und Zayn Malik für ihre "Lieblings-Kollaboration".

Gigi Hadid und Zayn Malik waren ab 2015 ein Paar und begrüßten 2020 ihre gemeinsame Tochter Khai. 2021 trennten sich die beiden wegen eines Streits zwischen Malik und Hadids Mutter Yolanda (60). Gigi Hadid ist seit einigen Monaten mit Schauspieler Bradley Cooper (49) liiert.