1 Duane Chapman und seine Frau Beth bei einer Veranstaltung 2013 Foto: carrie-nelson/ImageCollect

TV-Kopfgeldjäger Duane "Dog" Chapman trauert um seine Frau Beth. Im Alter von 51 Jahren erlag sie einem Krebsleiden.

Duane Chapman (66), besser bekannt aus dem Fernsehen als "Dog - Der Kopfgeldjäger", trauert um seine Frau Beth. In den frühen Morgenstunden erlag sie einem Krebsleiden. Sie wurde 51 Jahre alt.

Chapman selbst gab die traurige Nachricht auf Twitter bekannt. "Es ist 5:32 Uhr in Hawaii, um diese Zeit stand sie immer auf, um auf den Koko-Head-Berg zu wandern. Nur, dass sie heute die Leiter zum Himmel hochgelaufen ist. Wir lieben dich alle, Beth", schrieb der 66-Jährige. Sein Beitrag endet mit den Worten: "Wir sehen uns auf der anderen Seite."

Sie kämpfte schon länger gegen den Krebs

Im Jahr 2017 hatte Beth Chapman bekannt gegeben, dass sie an Kehlkopfkrebs leide. Sie besiegte zunächst die Krankheit. Im Jahr 2018 kehrte der Krebs allerdings zurück. Nun hat sie den Kampf gegen den Krebs verloren. Erst vor wenigen Tagen war sie in eine Klinik auf Hawaii gebracht und in ein künstliches Koma versetzt worden.