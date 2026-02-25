Sie wurde nur 42 Jahre alt: Martin Shorts Tochter Katherine ist tot

Die Familie von Hollywood-Star Martin Short ist in tiefer Trauer: Seine älteste Tochter Katherine ist im Alter von nur 42 Jahren in Los Angeles gestorben. Die Sozialarbeiterin hinterlässt eine Familie, die bereits schwere Verluste verkraften musste.
Hollywood-Star Martin Short (75) muss den wohl schwersten Verlust seines Lebens verkraften: Seine älteste Tochter Katherine Hartley Short ist am Montag in Los Angeles gestorben. Sie wurde nur 42 Jahre alt. Laut "TMZ" starb sie durch eine selbst zugefügte Schussverletzung.