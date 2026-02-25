Sie wurde nur 42 Jahre alt: Martin Shorts Tochter Katherine ist tot

Die Familie von Hollywood-Star Martin Short ist in tiefer Trauer: Seine älteste Tochter Katherine ist im Alter von nur 42 Jahren in Los Angeles gestorben. Die Sozialarbeiterin hinterlässt eine Familie, die bereits schwere Verluste verkraften musste.

Hollywood-Star Martin Short (75) muss den wohl schwersten Verlust seines Lebens verkraften: Seine älteste Tochter Katherine Hartley Short ist am Montag in Los Angeles gestorben. Sie wurde nur 42 Jahre alt. Laut "TMZ" starb sie durch eine selbst zugefügte Schussverletzung.

"Mit tiefer Trauer bestätigen wir den Tod von Katherine Hartley Short", ließ Shorts Sprecher in einem Statement mitteilen. "Die Familie Short ist am Boden zerstört über diesen Verlust und bittet um Privatsphäre in dieser Zeit. Katherine wurde von allen geliebt und wird für das Licht und die Freude in Erinnerung bleiben, die sie in die Welt brachte."

Katherine Elizabeth Short war das älteste von drei Kindern, die der "Only Murders in the Building"-Star und seine verstorbene Ehefrau Nancy Dolman (1951-2010) adoptiert hatten. Statt ins Rampenlicht zu treten, widmete sich Katherine der Sozialarbeit. Sie engagierte sich bei der Organisation "Bring Change 2 Mind", die sich für den Abbau von Stigmata rund um psychische Erkrankungen einsetzt.

Eine Familie, die bereits schwer geprüft wurde

Für die Shorts ist es nicht der erste erschütternde Verlust. Katherines Mutter, die Schauspielerin Nancy Dolman, starb 2010 an Eierstockkrebs. Martin Short sprach damals gegenüber dem "Guardian" offen über die schwere Zeit: "Es waren harte zwei Jahre für meine Kinder. Das ist das Thema im Leben, das wir verdrängen - dass es uns oder unseren Liebsten jemals passieren wird."

In einem weiteren Interview sagte der Komiker damals über den Verlust seiner Frau: "Es war natürlich absolut schrecklich und so traurig wie nur irgendetwas. Ich will euch sagen, was ich damals zu meinen Kindern gesagt habe: 'Ich glaube, Mama ist in unsere Seelen gezoomt.'"

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111