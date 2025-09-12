Sie wurde mit Messy bekannt: Sängerin Lola Young spricht über ihre Kokainabhängigkeit

Chart-Erfolg und Entzug zugleich: Lola Youngs Hit "Messy" lief 2024 im Radio rauf und runter - während die Sängerin selbst in einer Rehaklinik gegen ihre Kokainsucht kämpfte. In einem Interview spricht sie nun offen darüber.
Mit "Messy" eroberte Lola Young (24) im Jahr 2024 die Charts, doch hinter den Kulissen kämpfte die britische Sängerin mit ihren eigenen Dämonen. In einem Interview mit der Zeitung "The Guardian" sprach die 24-Jährige jetzt offen über ihre Kokainabhängigkeit und wie schwer es war, die Balance zwischen Karriere und innerer Heilung zu finden.