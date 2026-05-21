Ein Polizeibericht zur Verhaftung von Britney Spears im März enthüllt chaotische Szenen: Schlangenlinien, verweigerte Nüchternheitstests und mehrere verschreibungspflichtige Medikamente.
Ein neu veröffentlichter Polizeibericht bringt bisher unbekannte Einzelheiten zu Britney Spears' (44) Verhaftung im März ans Licht. Das Magazin "Us Weekly" hat das Dokument exklusiv einsehen können und es zeichnet ein deutlich chaotischeres Bild jener Nacht als bisher bekannt. Spears war am 4. März gegen 21 Uhr in Ventura County, Kalifornien, von der Polizei gestoppt worden, nachdem ein anonymer Anrufer ein Fahrzeug gemeldet hatte, das mit hoher Geschwindigkeit und in Schlangenlinien unterwegs war.