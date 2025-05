Ihr Schrei im Sci-Fi-Klassiker "Gefahr aus dem Weltall" aus dem Jahr 1953 machte sie weltberühmt. Nun ist Kathleen Hughes (1928-2025) im Alter von 96 Jahren verstorben. Wie ihr enger Freund John Jigen Griffin-Atil bekannt gab, starb die Schauspielerin am 19. Mai.

Ihr Werbefoto für "Gefahr aus dem Weltall" entwickelte ein Eigenleben

Kathleen Hughes arbeitete als Vertragsschauspielerin erst bei Fox, dann bei Universal. Für den Film "For Men Only" (1952) hatte sie sich ihr dunklen Haare blond gefärbt. Ihr Look ähnelte damit fortan dem von Marilyn Monroe (1926-1962). Sie spielte auch im Abenteuerfilm "Die goldene Klinge" (1953) und in "Drei böse Schwestern" (1956). Besonders markant fiel aber ihr furchterregender Schrei in "Gefahr aus dem Weltall" aus, mit dem sie als "Scream Queen" in die Hollywood-Annalen einging.

Nachdem sie in "Sally und die heilige Anne" (1952) Ann Blyths Freundin gespielt hatte, erklärte sich Hughes bereit, beim Testen der 3D-Kameras zu helfen, die für den Sci-Fi-Streifen von Universal zum Einsatz kommen sollten. Der Film war von einer Geschichte von Ray Bradbury inspiriert und hatte Richard Carlson und Barbara Rush in den Hauptrollen. "Sie fragten mich, ob es mir etwas ausmachen würde, einfach im Badeanzug über einen kleinen Laufsteg zu laufen, vielleicht weil ich [damals] ziemlich dreidimensional war", erinnerte sie sich in einem Interview 2012 kichernd. "Also habe ich es gerne gemacht."

Hughes wollte laut "Hollywood Reporter" unbedingt in dem von Jack Arnold inszenierten Film mitspielen, doch man sagte ihr, die Besetzung sei bereits vergeben. Sie bekam das Drehbuch und fand eine Rolle "mit einer guten Szene", die ihr gefiel. Nachdem sie etwa einen Monat lang "genervt und genervt" hatte, durfte sie schließlich die Freundin des von Russell Johnson gespielten, menschlich aussehenden Außerirdischen spielen.

Später war Hughes unter den Schauspielern, die für Werbefotos fotografiert wurden, um den Film zu promoten. Ihr wurde gesagt: "Wirf deine Hände hoch und schrei!", wie sie 2017 erzählte. Das Foto entwickelte ein Eigenleben, wurde für Werbungen und Grußkarten verwendet.

Sie blieb der Schauspielerei treu, um es ihrem Onkel zu beweisen

Zur Welt gekommen war Hughes als Elizabeth "Betty" von Gerkan am 14. November 1928 in Los Angeles. Ihr Onkel war F. Hugh Herbert, ein Drehbuchautor und Bühnenautor, der die Figur der Teenagerin Corliss Archer schuf, die 1945 in der Columbia Pictures-Komödie "Kiss and Tell" von Shirley Temple gespielt wurde. Er habe ihr immer gesagt, sie sei mit 1,75 Metern zu groß für eine Schauspielerin. "Er meinte, alle Hauptdarsteller seien klein. Ich glaube, einer der Gründe, warum ich der Schauspielerei treu geblieben bin, war, ihm das Gegenteil zu beweisen."

Die Schauspielerin war 59 Jahre lang mit dem Drehbuchautor und Produzenten Stanley Rubin verheiratet, mit dem sie vier Kinder bekam. Rubin starb im März 2014 - ebenfalls im Alter von 96 Jahren.