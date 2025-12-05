Sie wurde 95 Jahre alt: Titanic-Bösewicht Billy Zane trauert um seine Mutter Thalia

"Titanic"-Star Billy Zane trauert um seine Mutter Thalia, die im Alter von 95 Jahren verstorben ist. In einem bewegenden Instagram-Post würdigt er sie als humorvolle, kreative und außergewöhnliche Frau. Kollegen und Fans sprechen dem Schauspieler ihr Mitgefühl aus.
Schauspieler Billy Zane (59) hat den Tod seiner Mutter Thalia Zane bekannt gegeben. Die US-Amerikanerin starb kurz nach ihrem 95. Geburtstag "umgeben von ihren Liebsten", teilte der "Titanic"-Bösenwicht auf Instagram mit. Zu einem Foto seiner Mutter schrieb Zane, sie sei eine Frau gewesen, deren Leben "voller Worte, Lieder, Bilder und Filme" war.