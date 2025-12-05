Sie wurde 95 Jahre alt: Titanic-Bösewicht Billy Zane trauert um seine Mutter Thalia

"Titanic"-Star Billy Zane trauert um seine Mutter Thalia, die im Alter von 95 Jahren verstorben ist. In einem bewegenden Instagram-Post würdigt er sie als humorvolle, kreative und außergewöhnliche Frau. Kollegen und Fans sprechen dem Schauspieler ihr Mitgefühl aus.

Schauspieler Billy Zane (59) hat den Tod seiner Mutter Thalia Zane bekannt gegeben. Die US-Amerikanerin starb kurz nach ihrem 95. Geburtstag "umgeben von ihren Liebsten", teilte der "Titanic"-Bösenwicht auf Instagram mit. Zu einem Foto seiner Mutter schrieb Zane, sie sei eine Frau gewesen, deren Leben "voller Worte, Lieder, Bilder und Filme" war.

In seinem emotionalen Nachruf würdigt Zane seine Mutter als "Dynamo mit unglaublichem Humor, großartigem Geschmack und kreativer wie emotionaler Unterstützung" für Familie, Freunde und Wegbegleiter. Thalia Zane sei "mit uns allen im Schlepptau vorangegangen", schreibt er. Ihre Persönlichkeit fasste er in einem weiteren Satz zusammen: Sie sei "eine großartige Dame, eine wunderbare Mutter und eine loyale und liebevolle Ehefrau über 67 Jahre" gewesen.

Thalia Zane war mit dem 2020 an Covid-19 verstorbenen Schauspieler William Zane Sr. verheiratet. Sie hinterlässt neben Sohn Billy auch Tochter Lisa Zane (64) sowie zwei Enkelkinder. Die Familie wuchs in einem künstlerisch geprägten Umfeld auf - beide Eltern waren professionelle Schauspieler und gründeten zudem eine Schule für medizinische Technik.

Seine Kollegen stehen ihm bei

Billy Zane erhielt zahlreiche Beileidsbekundungen aus der Film- und TV-Branche. Seine "Titanic"-Kollegin Rochelle Rose (51) schrieb, Thalia sei "eine fabelhafte Frau" gewesen, deren Andenken ein Segen sein solle. Schauspielerin Tia Carrere (58) und "Spy Kids"-Star Jeremy Piven (60) äußerten ebenfalls ihr Mitgefühl. Auch viele Fans spendeten Trost und würdigten Thalia Zane als "wundervolle Frau" mit "einem Leben voller schöner Erinnerungen".

Zane, der in James Camerons "Titanic" als Bösewicht Cal Hockley internationale Bekanntheit erlangte, zeigte sich zuletzt bei der Weltpremiere von Camerons neuem Film "Avatar: Fire and Ash" und gratulierte dem Regisseur dabei öffentlich zu dessen Erfolg.