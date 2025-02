Die amerikanische Schauspielerin Alice Hirson (1929-2025) ist tot. Wie "The Hollywood Reporter" berichtete, starb der TV-Star im Alter von 95 Jahren in Los Angeles eines natürlichen Todes. Sie lebte zuletzt in einem Seniorenzentrum und Pflegeheim, wie ihr Sohn David Hirson dem Bericht zufolge erklärte.

Große Erfolge im TV-Business

Die Karriere von Alice Hirson erstreckte sich über viele Jahrzehnte. Einem breiten Publikum wurde sie vor allem durch ihre Rolle der Mavis Anderson in der Erfolgsserie "Dallas" bekannt, in der sie von 1982 bis 1988 in insgesamt 26 Episoden zu sehen war. Auch in der ABC-Sitcom "Ellen" übernahm sie zwischen 1994 und 1998 eine wiederkehrende Rolle - als Lois Morgan verkörperte sie die Mutter der von Ellen DeGeneres (67) gespielten Hauptfigur. In der Serie "Full House" war sie in den 1980er Jahren ebenfalls in ein paar Episoden zu sehen.

Später war Alice Hirson unter anderem in der NBC-Sitcom "Home Fires" dabei und übernahm von 1996 bis 2006 in "Eine himmlische Familie" die Rolle der Jenny Jackson.

Schauspielerin war zweimal verheiratet

Alice Hirson, eine gebürtige New Yorkerin, startete ihre Karriere nach dem Besuch der "American Academy of Dramatic Arts" zunächst am Theater. 1964 feierte sie ihr Broadway-Debüt in "Traveller Without Luggage". Zu dieser Zeit lernte sie auch ihren späteren Ehemann, Schauspieler Stephen Elliott (1918-2005), kennen, den sie in den 1980er Jahren heiratete. Er verstarb 2005. Zuvor war sie mit dem Autor Roger O. Hirson (1926-2019) verheiratet, mit dem sie zwei Söhne bekam.

Neben ihrer erfolgreichen TV-Karriere war Alice Hirson in einigen Kinofilmen zu sehen. So spielte sie unter anderem in "Schütze Benjamin" und "Willkommen Mr. Chance" an der Seite von Peter Sellers (1925-1980). Auch in "Die Rache der Eierköpfe" hatte Alice Hirson eine Rolle.