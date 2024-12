Sie wurde 87 Jahre alt: Prinzessin Birgitta verstorben

1 Prinzessin Birgitta auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2015. Foto: ddp/Stella Pictures

Große Trauer im schwedischen Königshaus: Prinzessin Birgitta, die geliebte Schwester von König Carl XVI. Gustaf, ist tot. Sie verstarb am Mittwoch auf Mallorca, wie der Palast bekannt gegeben hat.











Der schwedische König Carl XVI. Gustaf (78) trauert um seine geliebte Schwester. Wie der Königspalast am Mittwoch (4. Dezember) unter anderem auf Instagram verkündet hat, verstarb Prinzessin Birgitta (1937-2024) "am Mittwoch, dem 4. Dezember 2024, im Alter von 87 Jahren auf Mallorca". Eine Todesursache wird in dem Post nicht genannt.