Sie wurde 87 Jahre alt: Carl Gustaf von Schweden trauert um seine Schwester Désirée

Das schwedische Königshaus trauert: Prinzessin Désirée, die ältere Schwester von König Carl XVI. Gustaf, ist im Alter von 87 Jahren verstorben.
Das schwedische Königshaus trauert um Prinzessin Désirée (1938-2026). Die Schwester von König Carl XVI. Gustaf (79) ist im Alter von 87 Jahren verstorben. In einem Statement des Königshauses heißt es: "Prinzessin Désirée, Baronin Silfverschiöld, ist am Mittwoch, dem 21. Januar 2026, friedlich in ihrem Haus in Koberg in Västergötland im Kreise ihrer Familie verstorben."