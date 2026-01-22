Sie wurde 87 Jahre alt: Carl Gustaf von Schweden trauert um seine Schwester Désirée

Das schwedische Königshaus trauert um Prinzessin Désirée (1938-2026). Die Schwester von König Carl XVI. Gustaf (79) ist im Alter von 87 Jahren verstorben. In einem Statement des Königshauses heißt es: "Prinzessin Désirée, Baronin Silfverschiöld, ist am Mittwoch, dem 21. Januar 2026, friedlich in ihrem Haus in Koberg in Västergötland im Kreise ihrer Familie verstorben."

Der König erklärte zum Tod der 87-Jährigen: "Mit großer Trauer habe ich heute die Nachricht vom Tod meiner Schwester, Prinzessin Désirée, erhalten. Viele schöne Familienerinnerungen entstanden im Haus der Familie Silfverschiöld in Västergötland - einem Ort in Schweden, der meiner Schwester sehr viel bedeutete. Gemeinsam mit meiner Familie spreche ich den Kindern von Prinzessin Désirée und ihren Familien mein Beileid aus."

Flaggen auf Halbmast

Prinzessin Désirée war die Witwe von Baron Niclas Silfverschiöld (1934-2017) und lebte auf Schloss Koberg in Västergötland. Die Prinzessin hinterlässt drei Kinder und deren Familien. Nach ihrem Tod sollen die Flaggen am Schloss Drottningholm und am Schloss Haga am 21. Januar auf Halbmast wehen, heißt es weiter aus dem Palast.

Prinzessin Désirée führte meist abseits des royalen Rampenlichts ein zurückgezogenes Leben. Carl XVI. Gustaf wuchs mit vier Schwestern auf. Erst im Dezember 2024 trauerte der König um seine Schwester Birgitta.