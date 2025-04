Sie wurde 81 Jahre alt: Frau Puppendoktor Pille: DDR-Star Urte Blankenstein ist tot

1 Im November 2024 besuchte Urte Blankenstein noch die Buchpremiere "Ostsüppchen bleibt Ostsüppchen 3.0" in Berlin. Foto: Action Press/Matthias Wehnert/Future Image

Generationen von Kindern in der DDR wuchsen mit ihr auf: "Frau Puppendoktor Pille" zählte zu den Publikumslieblingen des DDR-Fernsehens. Nun ist Schauspielerin Urte Blankenstein im Alter von 81 Jahren verstorben.











Von 1968 bis 1988 gab die Schauspielerin Urte Blankenstein (1943-2025) als "Frau Puppendoktor Pille" im DDR-Fernsehen Kindern Ratschläge. Am Sonntag (27. April) ist sie im Alter von 81 Jahren gestorben. Das bestätigte ihr Sohn Mathias der Zeitschrift "Superillu". Der DDR-Star ist demnach nach kurzer schwerer Krankheit in einem Krankenhaus in seiner Wahlheimat Berlin verstorben.