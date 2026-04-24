Sie wurde 77 Jahre alt: Stars wie Catherine Deneuve nehmen Abschied von Nathalie Baye

Nathalie Baye, eine Ikone des französischen Kinos, ist am 17. April im Alter von 77 Jahren in Paris gestorben. Stars wie Catherine Deneuve erwiesen ihr nun die letzte Ehre.
Paris hat am Freitag Abschied von einer ihrer bekanntesten Schauspielerinnen genommen. In der Kirche Saint-Sulpice im sechsten Arrondissement fand die Trauerfeier für César-Preisträgerin Nathalie Baye statt, die am 17. April im Alter von 77 Jahren nach einer Lewy-Körper-Demenzerkrankung gestorben ist. Rund 400 geladene Gäste sowie mehrere Hundert Fans säumten nach Angaben von "Le Monde" die Straßen rund um das Gotteshaus, in dessen Nachbarschaft die Darstellerin lebte.