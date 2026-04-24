Sie wurde 77 Jahre alt: Stars wie Catherine Deneuve nehmen Abschied von Nathalie Baye

Nathalie Baye, eine Ikone des französischen Kinos, ist am 17. April im Alter von 77 Jahren in Paris gestorben. Stars wie Catherine Deneuve erwiesen ihr nun die letzte Ehre.

Paris hat am Freitag Abschied von einer ihrer bekanntesten Schauspielerinnen genommen. In der Kirche Saint-Sulpice im sechsten Arrondissement fand die Trauerfeier für César-Preisträgerin Nathalie Baye statt, die am 17. April im Alter von 77 Jahren nach einer Lewy-Körper-Demenzerkrankung gestorben ist. Rund 400 geladene Gäste sowie mehrere Hundert Fans säumten nach Angaben von "Le Monde" die Straßen rund um das Gotteshaus, in dessen Nachbarschaft die Darstellerin lebte.

Kurz nach 10:30 Uhr traf der weiße Sarg vor der Kirche ein und wurde von der wartenden Menge mit Applaus empfangen. Wenige Minuten zuvor war Laura Smet (42), die Tochter der Verstorbenen aus der Beziehung mit Johnny Hallyday, ganz in Schwarz gekleidet die Stufen zum Portal hinaufgestiegen. Im Anschluss an die Zeremonie ist die Beisetzung "im engsten Familienkreis" vorgesehen. Auch Sylvie Vartan, einst ebenfalls Partnerin von Johnny Hallyday, und ihr gemeinsamer Sohn David Hallyday zählten zu den ersten Gästen. Vor der Kirche wurden mehrere Blumengestecke niedergelegt. Eines stammte von Vartan und trug dem Bericht zufolge die Aufschrift "Inoubliable" - "Unvergesslich".

Französische Schauspielwelt vereint

Zur Trauergemeinde gehörten zahlreiche prominente Weggefährtinnen und Weggefährten aus dem französischen Kino. So erschienen unter anderem Catherine Deneuve, Roschdy Zem, Francis Huster, Josiane Balasko, André Dussollier, Clovis Cornillac und Guillaume Canet in Saint-Sulpice. Laut "Le Figaro" war auch Brigitte Macron anwesend. Ihr Ehemann, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, würdigte die Verstorbene nach dem Bericht über ihren Tod als "eine Schauspielerin, mit der wir geliebt, geträumt und die wir mit uns haben aufwachsen sehen".

Bereits am Tag nach dem Tod ihrer Mutter hatte Laura Smet auf Social Media geschrieben: "Ich habe die Hälfte meines Herzens verloren - sie war die beste Mutter der Welt." Sie könne es selbst noch nicht begreifen, "aber ich wollte euch für all eure Anteilnahme und eure Worte danken, die mich sehr berühren".