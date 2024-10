Sie wollte kein Fass aufmachen: Zehn Jahre schwieg sie: Radost Bokel hatte Krebs

1 War vor rund zehn Jahren an Krebs erkrankt, aber schwieg: Radost Bokel. Foto: imago/Eibner / Eibner-Pressefoto

Vor rund zehn Jahren war die Schauspielerin Radost Bokel an Krebs erkrankt - und schwieg bisher in der Öffentlichkeit darüber. Jetzt sprach der "Momo"-Star über die schwierige, damalige Zeit.











2014 gab die Schauspielerin Radost Bokel (49) bekannt, dass sie sich einer Schilddrüsen-Operation unterziehen muss, die 2015 erfolgte. Doch die eigentliche Diagnose verriet die "Momo"-Darstellerin bislang noch nicht. Erst jetzt, also knapp zehn Jahre später, erzählte sie in einem "Bild"-Interview, dass sie an Krebs erkrankt war: "Es war Krebs. Es waren Knoten am Hals festgestellt worden. Bösartig."