Sie wollen Schön laut sein: Vanessa Mai und Lola Weippert starten gemeinsamen Podcast

Sängerin Vanessa Mai (33) und Moderatorin Lola Weippert (30) starten einen gemeinsamen Podcast. Das haben sie bei Instagram verkündet. "Endlich dürfen wir es euch verraten: Ab sofort werden wir jeden Dienstag 'Schön laut' für euch! Zwei Welten, ein Vibe: Wenn wir zusammenkommen, wird's intensiv, chaotisch, lustig und manchmal auch unangenehm ehrlich", heißt es in ihrem gemeinsamen Posting.

"Wir beide dachten, über uns wird ja eh so viel geredet, da reden wir doch einfach mal mit", erklärt Weippert zudem im Ankündigungstrailer. "Lola und mich verbindet ja auch noch, dass wir ausm Schwabenländle kommen", fügt Mai an. In "Schön laut" wollen die beiden "euch in unsere Welt mitnehmen, in die Geschichten von Haus und Hof, abseits der Kameras, aber auch mit auf die große Bühne", erklärt Weippert zum Inhalt der Folgen.

Die Schwaben-Liebe und das Showbusiness

In der Inhaltsbeschreibung zum Podcast, der ab dem 14. April startet, heißt es: "Sie stehen im Rampenlicht, sie ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und polarisieren die Massen. Über Vanessa Mai und Lola Weippert wird viel geredet - Zeit, dass sie das Mikro selbst in die Hand nehmen." Die beiden seien "im Herzen Landeier". Weippert nenne sich selbst in ihrer Instagram-Bio noch "Kind vom Bauernhof", Mai habe ausgerechnet Backnang bei Stuttgart als ihren Wohnort ausgewählt. "Das muss wahre Schwaben-Liebe sein! Und daran ist ja nichts verkehrt. Vor allem nicht, weil das zweite Zuhause der beiden Freundinnen die ganz großen Bühnen sind." Die beiden hätten sich nicht im Ländle kennengelernt, sondern in Los Angeles, wird zudem über ihre Verbindung verraten.

Für die beiden Freundinnen sei der Podcast ein Ort, "an dem sie nicht nur funktionieren, sondern existieren, diskutieren und inspirieren. Sie stehen für sich selbst ein, nehmen sich aber auch vor allem selbst nicht so ernst und ermutigen andere, dasselbe zu tun." Unter dem Instagram-Beitrag betont Weippert: "Ich freue mich so unendlich auf diese wilde Reise mit meiner Lieblingsmaultasche."