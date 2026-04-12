Sie wollen Schön laut sein: Vanessa Mai und Lola Weippert starten gemeinsamen Podcast

Vanessa Mai und Lola Weippert haben einen gemeinsamen Podcast angekündigt. Worum es in "Schön laut" gehen soll, haben sie auch schon verraten.
Sängerin Vanessa Mai (33) und Moderatorin Lola Weippert (30) starten einen gemeinsamen Podcast. Das haben sie bei Instagram verkündet. "Endlich dürfen wir es euch verraten: Ab sofort werden wir jeden Dienstag 'Schön laut' für euch! Zwei Welten, ein Vibe: Wenn wir zusammenkommen, wird's intensiv, chaotisch, lustig und manchmal auch unangenehm ehrlich", heißt es in ihrem gemeinsamen Posting.