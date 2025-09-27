Sie wohnt nicht bei den anderen Gästen: Hochzeit von Selena Gomez: Taylor Swift versteckt sich in Kalifornien

Selena Gomez und Benny Blanco feiern an diesem Wochenende in Kalifornien ihre Hochzeit. Mit dabei ist auch Taylor Swift, die sich offenbar große Mühe gibt, dort nicht gesehen zu werden.

Taylor Swift (35) ist offenbar zur Hochzeitsfeier ihrer Freundin Selena Gomez (33) eingetroffen. Die Sängerin wurde laut "Page Six" gesichtet, wie sie sich bei ihrer Ankunft in Kalifornien unter Regenschirmen versteckte. Sie wurde dem Bericht zufolge beim Aussteigen aus einem Jet am Flughafen von Santa Barbara von Paparazzi abgelichtet.

Taylor Swift zieht nicht mit den anderen Gästen ins Hotel Mehrere Personen sollen herbeigeeilt sein, um sie auf dem Rollfeld mit schwarzen Schirmen vor den Fotografen zu schützen. Von dem Jet stieg der Popstar offenbar in ein wartendes Auto um. Wie die Promiseite der "New York Post" weiter berichtet, ist Taylor Swift angeblich aus Sicherheitsgründen in einem Privathaus untergebracht, während die anderen Hochzeitsgäste in einem Hotel wohnen.

"Sie wird ein Haus in der Nähe des Hochzeitsortes mieten, das der Öffentlichkeit nicht bekannt ist", berichtete "Page Six" unter Berufung auf einen Insider: "Ihr Sicherheitsteam hält dies für besser als ein Hotel."

Kommt Travis Kelce zur Hochzeit?

Selena Gomez und ihr Partner Benny Blanco (37) werden US-Medienberichten zufolge am Samstag auf einem privaten Anwesen in Santa Barbara heiraten. Die Feierlichkeiten sollen sich über das ganze Wochenende erstrecken. Ob Taylor Swift bei der Hochzeit von ihrem Verlobten, NFL-Star Travis Kelce (35), begleitet wird, ist offenbar unklar. Der Tight End der Kansas City Chiefs wird am Sonntag in Missouri gegen die Baltimore Ravens antreten.

Bei der Hochzeit von Gomez und Blanco sollen einige Berühmtheiten anwesend sein. Neben Taylor Swift werden unter anderem auch Gomez' Co-Stars aus der Serie "Only Murders in the Building", Steve Martin (80) und Martin Short (75), erwartet. Die Feierlichkeiten sollen Berichten zufolge auf einem großen Grundstück stattfinden, das mit Zelten überdacht und durch umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen geschützt wird.