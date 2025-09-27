Sie wohnt nicht bei den anderen Gästen: Hochzeit von Selena Gomez: Taylor Swift versteckt sich in Kalifornien

Selena Gomez und Benny Blanco feiern an diesem Wochenende in Kalifornien ihre Hochzeit. Mit dabei ist auch Taylor Swift, die sich offenbar große Mühe gibt, dort nicht gesehen zu werden.
Taylor Swift (35) ist offenbar zur Hochzeitsfeier ihrer Freundin Selena Gomez (33) eingetroffen. Die Sängerin wurde laut "Page Six" gesichtet, wie sie sich bei ihrer Ankunft in Kalifornien unter Regenschirmen versteckte. Sie wurde dem Bericht zufolge beim Aussteigen aus einem Jet am Flughafen von Santa Barbara von Paparazzi abgelichtet.