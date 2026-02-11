Heidi Klum zählt bei "Germany's next Topmodel", das in diesem Jahr schon in die 21. Runde geht, von Anfang an auf Unterstützung aus ihrem engsten Umfeld. Tochter Leni wird dieses Jahr sogar selbst zur Gastgeberin der Sendung. Diese Familienmitglieder waren ebenfalls in der Show schon dabei.

Seit Heidi Klum 2006 bei ProSieben erstmals auf Modelsuche ging, holt sie sich immer wieder Unterstützung aus der Familie. Auch die 21. Staffel von "Germany's next Topmodel" (ab 11. Februar, 20:15 Uhr) wird zur Familiensache. In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung erklärte Klum zum Staffelstart, dass Tochter Leni Klum (21) nicht nur als Gastjurorin dabei ist, sondern in einer Episode sogar für sie einsprang.

"Ich hatte eine Lebensmittelvergiftung", blickt Klum auf den Dreh für besagte "GNTM"-Folge zurück. Bei ihr sei "gar nichts mehr" gegangen, doch den Dreh abzusagen, sei ebenfalls nicht infrage gekommen. "Die Einzige, die mich vertreten konnte, war meine Tochter Leni." Ihre Model-Tochter durfte deshalb auch den berühmten Satz "Ich habe heute kein Foto für Dich" sagen. "Ich finde, Leni hat das richtig gut gemacht", zeigt sich Klum beeindruckt. "Sie wird auch als Gastjurorin in der Staffel dabei sein. Ich liebe ihre charmante deutsche Aussprache."

Ihr "GNTM"-Debüt feierte Leni Klum 2022 als Gastjurorin. "Wer hätte das gedacht, dass ich mit dir jemals über den 'Germany's next Topmodel'-Laufsteg laufe", freute sich Heidi Klum, die Leni einst schon als Baby mit ans Set gebracht hatte. Auch auf dem Final-Sofa im vergangenen Jahr nahm sie neben ihrer Mutter Platz. Leni ist aber nicht das einzige Familienmitglied, das regelmäßig für "GNTM" im Einsatz ist.

Ehemann Tom und Bruder Bill

Seit 2019 ist Klum mit Tom Kaulitz (36) verheiratet. Und der Tokio-Hotel-Musiker darf ebenfalls bei "GNTM" mitmischen. Seine Band steuerte mit "Melancholic Paradise" den Song der 14. Staffel im Jahr 2019 bei, auch zwei Jahre später ertönte Musik von Tokio Hotel (in Zusammenarbeit mit Vize) - "White Lies". Im Finale der 16. Staffel 2021 hatte die Band dann auch einen großen Einsatz: Tokio Hotel und Vize drehten live ein Musikvideo mit den Models zur neuen Single "Behind Blue Eyes".

2022 war Tom Kaulitz ebenfalls musikalisch bei "GNTM" eingebunden. Sein Projekt WeddingCake verantwortete den Opener "Chai Tea with Heidi" - gemeinsam mit Heidi Klum und Snoop Dogg. Im Finale der 17. Staffel setzte er sich dann ans Klavier, während seine Frau den Song zur Eröffnung der Show sang - inklusive Kuss am Flügel.

Auch sein Zwillingsbruder Bill taucht seit einigen Jahren regelmäßig in der Show auf. Der Tokio-Hotel-Frontmann fungierte etwa 2019 und 2021 als Gastjuror. 2025, zur Jubiläumsstaffel, band Heidi Klum ihre Liebsten besonders stark ein. Sie holte sowohl ihren Mann als auch ihren Schwager als Gastjuroren. Im Finale mischten die Zwillinge dann wieder mit. Heidi Klum verkündete gleich zu Beginn: "Ich habe mich heute Abend herausgeputzt, weil mein Mann heute noch zu mir kommt. Tokio Hotel ist in the house!"

Vater und Ex-Mann in der Vergangenheit im Einsatz

In den Anfangsjahren war es vor allem Vater Günther Klum (80), auf den das Model zählte. Er begleitete seine Tochter über viele Jahre als Manager. Mit seiner Agentur ONEeins fab betreute er früher zahlreiche Kandidatinnen ihrer Castingshow. Auch ihren damaligen Ehemann Seal (62) setzte Heidi Klum ein und bot ihm damit eine Plattform. Der Sänger lieferte für die dritte Staffel im Jahr 2008 die Titelmusik "Amazing (Kaskade Remix)".

Noch mehr vom Klum-Clan in "On & Off Catwalk"

Weiterer familiärer "GNTM"-Nachschub ist durchaus denkbar - schließlich hat Klum noch drei weitere Kinder. Sohn Henry Samuel (20) ist bereits in die Model-Fußstapfen getreten. Im Interview mit der "Vogue" zu seinem Laufsteg-Debüt im Januar 2025 in Paris sagte Henry über eine mögliche Show-Beteiligung: "Das ist etwas, worüber ich bisher nicht viel nachgedacht habe. Mein Deutsch ist nicht so gut wie das meiner Schwester Leni, deshalb müsste ich die Sprache definitiv noch besser lernen, um mich wohlzufühlen. Aber ich denke, es könnte wirklich Spaß machen - man weiß ja nie!" In der Staffel von 2025 hatte er zumindest einen kleinen Kurzauftritt bei "GNTM" und betätigte als Assistent für den Modelwalk am Set eine Filmklappe.

Mehr TV-Präsenz neben seiner Mutter und Schwester wird er auf jeden Fall in der neuen, zweiteiligen Sendung "On & Off the Catwalk - by Heidi Klum" erhalten. "Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen von unseren Leben als Models", kündigte die 52-Jährige an. Ausgestrahlt werden die Folgen am Sonntag, 22. Februar, sowie am Sonntag, 1. März, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.