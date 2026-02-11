Heidi Klum zählt bei "Germany's next Topmodel", das in diesem Jahr schon in die 21. Runde geht, von Anfang an auf Unterstützung aus ihrem engsten Umfeld. Tochter Leni wird dieses Jahr sogar selbst zur Gastgeberin der Sendung. Diese Familienmitglieder waren ebenfalls in der Show schon dabei.
Seit Heidi Klum 2006 bei ProSieben erstmals auf Modelsuche ging, holt sie sich immer wieder Unterstützung aus der Familie. Auch die 21. Staffel von "Germany's next Topmodel" (ab 11. Februar, 20:15 Uhr) wird zur Familiensache. In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung erklärte Klum zum Staffelstart, dass Tochter Leni Klum (21) nicht nur als Gastjurorin dabei ist, sondern in einer Episode sogar für sie einsprang.