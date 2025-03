Sie wird Godmother of Rock n Roll: Biopic über Sister Rosetta Tharpe: Lizzo spielt die Musikerin

Die vierfache Grammy-Gewinnerin Lizzo (36) begibt sich auf musikalische Zeitreise. Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, wird die US-amerikanische Sängerin und Rapperin für ein Biopic in die Rolle der legendären Sister Rosetta Tharpe (1915-1973) schlüpfen. Der Film mit dem Titel "Rosetta" wird von Amazon MGM Studios produziert.

In "Rosetta" wird Lizzo die Gospelsängerin verkörpern, die als eine der ersten Musikerinnen sowohl Rock'n'Roll- als auch R&B-Publikum ansprach und heute als wegweisende Pionierin des Rocks gilt. "Ohne Tharpe gäbe es keinen Rock'n'Roll", betont "Deadline" in seinem Bericht. Ihr Einfluss auf die Popmusik erstrecke sich über Jahrzehnte und inspirierte Größen wie Elvis Presley, Johnny Cash oder Bob Dylan.

Eine bewegte Lebensgeschichte

Das Biopic wird demnach einen entscheidenden Zeitabschnitt im Leben der Musikerin beleuchten - eine Periode, die von "bahnbrechenden Innovationen, kompromissloser Leidenschaft und geheimer Liebe" geprägt war. Der Film soll zeigen, wie Tharpe mit ihrem unverwechselbaren Gitarrensound musikalische Grenzen durchbrach und dabei gesellschaftliche Einschränkungen überwinden musste. Die Geschichte wird auch ihre geheime Beziehung zu einer Frau thematisieren und schließlich in einem der legendärsten Konzerte der Geschichte gipfeln: der ersten Stadionshow überhaupt.

Das Projekt befindet sich derzeit in der Entwicklung. Wann "Rosetta" erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

Lizzo freut sich über die Rolle

Auf Instagram teilte Lizzo ihre Freude über das neue Projekt. Sie postete einen Screenshot des Artikels mit dem Kommentar: "Schwarze Menschen haben Rock'n'Roll erschaffen, yeah", was eine klare Anspielung auf die oft übersehene Bedeutung afroamerikanischer Musiker für die Entstehung des Rock'n'Roll ist. Tatsächlich gilt "Godmother of Rock 'n' Roll" Sister Rosetta Tharpe heute als eine der wichtigsten Vorläuferinnen des Genres, deren Beitrag zur Musikgeschichte lange unterrepräsentiert blieb.

In ihrer Story postete Lizzo den Bericht ebenfalls und schrieb dazu begeistert: "Es ist endlich raus. Ich bin so aufgeregt und geehrt."

Schon Erfahrung als Schauspielerin

Für Lizzo, die mit bürgerlichem Namen Melissa Jefferson heißt, ist es zwar die erste Hauptrolle, aber nicht das erste Engagement vor der Kamera. 2019 war die Musikerin in der Krimi-Komödie "Hustlers" an der Seite von Jennifer Lopez und Constance Wu zu sehen. Zudem produzierte und moderierte sie die Emmy-prämierte Reality-TV-Show "Watch Out for the Big Grrrls" und war Protagonistin der Dokumentation "Love, Lizzo".