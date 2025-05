Vanessa Mai hat am 2. Mai Geburtstag und macht ihren Fans ein besonderes Geschenk: Die Sängerin kündigt ihr neues Album an. Was hinter dem Titel "Traumfabrik" steckt und wie sie ihren Ehrentag verbringen wird, erzählt sie im Interview.

"Mein Geburtstag wird dieses Jahr etwas ganz Besonderes", freut sich Vanessa Mai im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Die Sängerin wird am 2. Mai 33 Jahre alt und nutzt ihren Ehrentag für gleich mehrere besondere Ankündigungen.

Den Auftakt bildet die Launch-Party ihrer ersten eigenen Modelinie, die sie gemeinsam mit QS herausbringt. Gefeiert wird mit einer kleinen Gruppe ausgewählter Fans. Außerdem wird ab diesem Tag ihr neues Album vorbestellbar sein und der Ticketverkauf für ihre allererste Release-Party "MaiNight" am 11. Oktober in Berlin startet ebenfalls.

"Ich bin dankbar für jedes Jahr"

Nach dem offiziellen Teil wird es dann gemütlicher: "Nach diesem aufregenden Auftakt lasse ich den Tag im kleinen Kreis mit Familie und Freunden in einer L'Osteria ausklingen - natürlich mit meiner eigenen Pizza, die in dieser Woche ebenfalls Premiere feiert", freut sich Mai. Die Zahl 33 betrachtet sie übrigens mit Humor: "Eine echte Schnapszahl! Ich bin einfach dankbar für jedes Jahr, das ich gesund und glücklich erleben darf."

Auf große Geburtstagsrituale legt die Sängerin keinen Wert: "Ich lasse meinen Geburtstag immer auf mich zukommen und genieße den Tag einfach so, wie er passiert." Auch bei Geschenken ist sie bescheiden: "Ich bin kein großer Geschenke-Mensch. Am meisten freue ich mich darüber, wenn jemand an mich denkt - das bedeutet mir viel."

Neues Album "Traumfabrik" erscheint im Oktober

Dafür dürfte dieses Geschenk vor allem ihren Fans gefallen: Sie kündigt ihr neues Album "Traumfabrik" an, das am 10. Oktober erscheinen soll. Der Titel hat für sie eine besondere Bedeutung: "'Traumfabrik' steht für meine gesamte bisherige Karriere. Mein Mann und ich haben uns gemeinsam eine Welt geschaffen, in der immer wieder kleine Wunder geschehen - oft ungeplant, aber genau deswegen so besonders."

Inhaltlich dürfen sich die Hörer auf persönliche Einblicke in ihr Leben freuen: "Ich bin seit 2012 in einer glücklichen Beziehung - und für mich gibt es nichts Authentischeres, als über diese Liebe zu singen. Das Album ist voller Lebensfreude und Energie, aber es gibt auch ruhigere Momente, in denen Zweifel und nachdenklichere Töne Platz finden."

Sommerzeit ist Konzertzeit

Mit ihrer aktuellen Single "Sorry Sorry" stimmt Mai bereits auf den Sommer ein. Auch privat freut sie sich auf die warme Jahreszeit: "Wie jedes Jahr werden wir sicherlich wieder einen Abstecher nach Kroatien machen. Auch Österreich steht auf dem Plan, und natürlich viele Sommerkonzerte mit meiner Band - dieses Jahr auch mit vielen neuen Songs im Gepäck."

Zu den absoluten Highlights im kommenden Lebensjahr zählt für die Musikerin ihre erste "MaiNight" im Oktober, bei der sie mit ihren Fans die Veröffentlichung des neuen Albums feiern wird. Bis dahin genießt sie aber erst einmal ihren besonderen Geburtstag - und blickt positiv in die Zukunft: "Ich freue mich auf alle Highlights, die noch unerwartet auf mich zukommen. Ich möchte positiv bleiben und mich überraschen lassen."