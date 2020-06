Sie will zu ihm stehen

1 Iggy Azalea will ihren Sohn aus der Öffentlichkeit heraushalten. Foto: Tinseltown / Shutterstock.com

Iggy Azalea hat ihre Fans mit einem Detail aus ihrem Privatleben überrascht: Auf Instagram verkündete die Rapperin, dass sie einen Sohn hat.

Die australische Musikerin Iggy Azalea (30, "Fancy"), ihr bürgerlicher Name lautet Amethyst Kelly, hat überraschend verkündet, dass sie bereits Mutter ist. "Ich habe einen Sohn", schreibt sie am Mittwoch in einer Instagram Story. "Ich habe auf den richtigen Moment gewartet. Aber je mehr Zeit verging, desto mehr habe ich gemerkt, dass ich immer ängstlich sein werde, eine derart große Neuigkeit mit der Welt zu teilen."

Sichern Sie sich hier "In My Defense" von Iggy Azalea

Sie wolle das Leben ihrer Sohnes privat halten, wolle jedoch auch deutlich machen, dass er kein Geheimnis sei, fügt Azalea an und erklärt am Ende: "Meine Liebe für ihn ist unbeschreiblich." Die Musikerin ist laut dem US-Magazin "People" derzeit mit dem Rapper Playboi Carti (23) liiert. Die beiden lernten sich 2018 kennen und zogen wenig später gemeinsam von Los Angeles nach Atlanta. Im Sommer 2019 wurden Gerüchte um eine Verlobung laut, die das Paar bisher nicht bestätigte. Auch Gerüchte um eine Schwangerschaft Azaleas kamen bereits im Mai dieses Jahres auf, als US-YouTuber DJ Akademiks auf Instagram dem Paar zur Geburt gratulierte.