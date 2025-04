Schauspielerin Cate Blanchett (55) wird vermutlich nicht mehr allzu lange mit neuen Projekten auf der großen Leinwand zu sehen sein. Das hat der Hollywoodstar jetzt in einem Interview mit der britischen Programmzeitschrift "Radio Times" angedeutet.

Die Familie "rollt mit den Augen", aber Cate Blanchett meint es ernst

Zwar stellt sich Blanchett in dem Gespräch als Schauspielerin vor, sie scheint sich aber schon länger Gedanken über das Ende ihrer Karriere gemacht zu haben. "Meine Familie rollt jedes Mal mit den Augen, wenn ich das sage, aber ich meine es ernst", erzählt die 55-Jährige. Sie spricht davon, "die Schauspielerei aufzugeben". Es gebe "viele Dinge, die ich mit meinem Leben machen möchte".

Die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin, darunter auch ein Oscar für "The Aviator" und einer für "Blue Jasmine", spricht zudem über ihre Erfahrungen als Prominente. "Wenn man in einer Talkshow sitzt - oder sogar jetzt hier - und dann Ausschnitte dessen sieht, was man gesagt hat [...], wirkt das alles plötzlich sehr laut", erklärt Blanchett. "Aber so bin ich eigentlich gar nicht." Es habe lange gedauert, bis sie sich mit dem Gedanken anfreunden konnte, fotografiert zu werden. Sie sei ein Mensch, der "in Bewegung mehr Sinn ergibt". Ihr Leben lang habe sie daran gearbeitet, sich mit dem Gefühl anzufreunden, sich unwohl zu fühlen.

Im Gespräch mit "BBC Radio 4" hatte Blanchett bereits im vergangenen Jahr erzählt, dass sie sich gerne aus ihrem Beruf verabschieden würde. Zwar erklärte sie, dass sie die Schauspielerei "absolut liebt", dass es aber auch "großartig" wäre, diese aufzugeben.

Diese neuen Blanchett-Filme sind schon in der Mache

Seit Anfang der 1990er ist Blanchett in zahlreichen Serien und Filmen aufgetreten. Ihre bekannteste Rolle ist wohl die der Galadriel in den "Der Herr der Ringe"-Verfilmungen von Regisseur Peter Jackson (63). Zuletzt stand sie unter anderem für Jim Jarmuschs (72) kommenden Film "Father, Mother, Sister, Brother" vor der Kamera. Die Sci-Fi-Komödie "Alpha Gang" mit Blanchett soll sich derzeit in Produktion befinden.