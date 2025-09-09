Sie will nicht nur die Ex von sein: Lilly Becker ziert das Oktober-Cover des Playboy

Neuer Lebensabschnitt, Lilly Becker ist Coverstar der Oktober-Ausgabe des deutschen "Playboy". Mit ihren Aufnahmen verbindet sie eine klare Botschaft - und spart auch beim Thema Boris Becker nicht mit Humor.

Neuer Lebensabschnitt, neue Stärke, neues Selbstbewusstsein: TV-Star und Model Lilly Becker (49) ist der neue Coverstar des deutschen "Playboy". Für die Oktober-Ausgabe des Magazins, die am 11. September erscheint, hat sie sich sinnlich in Szene setzen lassen - und verbindet die freizügigen Aufnahmen mit einer bewussten Botschaft: "Ich möchte alle Frauen daran erinnern, dass sie eine unsichtbare Krone haben und sie mit Stolz und Selbstbewusstsein tragen sollen. Dass sie auch dann eine Königin sind, wenn es ihnen gerade keiner sagt", so Becker im Interview mit dem "Playboy".

Für Becker ist der Auftritt mehr als ein Fotoshooting: Er steht für ein neues Kapitel in ihrem Leben. Nach turbulenten Jahren, in denen sie juristische Auseinandersetzungen und öffentliche Anfeindungen durchstehen musste, gelang ihr Anfang 2025 mit dem Sieg im RTL-Dschungelcamp ein Comeback. "Ich habe im Dschungel die Chance gesehen, meinen Namen zu retten, der in den Schmutz gezogen worden war. Als ich gewonnen hatte, habe ich mich geliebt und gesehen gefühlt."

Dass sie sich einige Monate vor ihrem 50. Geburtstag für den "Playboy" ablichten ließ, sei eine ganz bewusste Entscheidung gewesen. "Ich dachte mir: Fuck it, ich sehe gut aus, ich habe meine ganzen Vierziger hart gearbeitet und viel gekämpft und wollte sie einfach mit einem 'Bang' abschließen. Ab jetzt will ich nur noch genießen." Am Rande des Cover-Launches in München beschrieb Becker die Bilder mit drei Worten: "edel, sexy, zufrieden."

Lilly Becker wagt den Neuanfang in Düsseldorf

Auch privat schlägt die gebürtige Niederländerin neue Wege ein. Gemeinsam mit ihrem 15-jährigen Sohn Amadeus ist sie von London nach Düsseldorf gezogen. "Ich habe meinem Bauchgefühl gefolgt, es war die richtige Zeit", so Becker im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news. "Es geht nicht nur um mich, ich habe auch noch eine andere Person, für die ich verantwortlich bin. Deutschland ist immer gut zu mir."

Ein Thema, das ihr besonders am Herzen liegt, sprach Becker ebenfalls offen an: die Menopause. "Es war eine unglaublich schwierige Zeit. Ich wusste auch nicht, dass es so früh bei mir ankam - Schlafstörungen, Hitzewallungen, Gewichtsschwankungen. In Deutschland redet kaum jemand darüber, dabei ist es wichtig, informiert und vorbereitet zu sein - auch für Männer. Heute geht es mir besser, und ich wünsche mir, dass mehr Frauen darüber sprechen."

Lilly Becker will nicht nur "die Ex von" sein

Doch wichtiger als jede Schlagzeile bleibt für Becker ihre eigene Botschaft: Sie möchte nicht länger nur als "die Ex von" gesehen werden. "Ich habe so viel gemacht und war immer nur 'die Ex von' - die war ich auch. Aber jetzt gibt es eine neue Frau. Ich wünsche mir den Respekt. Ich sehe mich als selbstbewusste, starke Mutter, Frau und Unternehmerin."

Im Interview mit dem "Playboy" kann sich Lilly Becker einen kleinen Seitenhieb gegen ihren Ex-Ehemann Boris Becker (57) aber nicht verkneifen: Ausgerechnet am selben Tag wie ihr Cover erscheint sein neues Buch. "Ihr könnt ihm gerne sagen, dass ich ihn supporte und mir ein Exemplar kaufe - und wenn er will, schicke ich ihm gerne einen signierten 'Playboy'", sagt sie.

Die Oktober-Ausgabe des "Playboy" mit Lilly Becker ist ab dem 11. September erhältlich. Weitere Motive exklusiv unter: https://www.playboy.de/coverstars/lilly-becker-oktober-2025