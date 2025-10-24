Alec Baldwins Tochter Ireland bezeichnete ihre Familie in einem öffentlichen Blog-Eintrag als "narzisstisch". Doch Stiefmutter Hilaria Baldwin fand im gleichen Atemzug nun liebevolle Worte für die Tochter ihres Ehemanns.
Die älteste der insgesamt acht Kinder von Schauspieler Alec Baldwin (67), Ireland Baldwin (30), nahm ihren gestrigen 30. Geburtstag zum Anlass, über ihre "narzisstische Familie" herzuziehen. In einem vernichtenden öffentlichen Blog-Beitrag schockierte sie ihre Fans und bezeichnete ihre Familienmitglieder als "unzuverlässig und süchtig".