Alec Baldwins Tochter Ireland bezeichnete ihre Familie in einem öffentlichen Blog-Eintrag als "narzisstisch". Doch Stiefmutter Hilaria Baldwin fand im gleichen Atemzug nun liebevolle Worte für die Tochter ihres Ehemanns.

Die älteste der insgesamt acht Kinder von Schauspieler Alec Baldwin (67), Ireland Baldwin (30), nahm ihren gestrigen 30. Geburtstag zum Anlass, über ihre "narzisstische Familie" herzuziehen. In einem vernichtenden öffentlichen Blog-Beitrag schockierte sie ihre Fans und bezeichnete ihre Familienmitglieder als "unzuverlässig und süchtig".

Alec Baldwins Ehefrau Hilaria Baldwin (41) reagierte am Geburtstag von Ireland jedoch mit liebevollen Worten. "Alles Gute zum Geburtstag, Ireland. Wie glücklich wir sind, dich zu haben, und wie sehr ich deine Weisheit, Stärke und Widerstandsfähigkeit bewundere. Du bist lustig und klug... und du bist die beste Mama, Schwester, Freundin und Tochter. Ich schätze unsere Beziehung sehr", so Hilaria Baldwin. "Du bist so eine Stütze und ein wahres Licht in unserem Leben. Wir lieben dich so sehr und es war so bedeutsam, heute mit dir zu feiern." Dazu veröffentlichte Hilaria Baldwin einige Schnappschüsse von sich und Alec Baldwins ältester Tochter, die er mit Ex-Frau Kim Basinger (71) hat.

Auf weiteren Bildern ist auch Irelands Tochter Holland (2) zu sehen, die nur wenige Monate jünger ist als Hilaria und Alecs jüngste Tochter Ilaria (3).

Ireland Baldwin: "Meiner Familie von Narzissten aus dem Weg gehen"

Zwei Tage vor Hilaria Baldwins herzerwärmenden Glückwünschen veröffentlichte Ireland einen vernichtenden Blog-Eintrag mit dem Titel "30, Flirten und Überleben". Die Überschrift "30 werden, nachdenken und meiner Familie von Narzissten aus dem Weg gehen" ließ aufhorchen. Im darauf folgenden Text prangerte sie Familienmitglieder an, ohne konkrete Namen zu nennen. "Ich gehe mit einer viel geringeren Last auf die 30 zu. Diese Last entstand durch das Bedürfnis, weiterhin meine narzisstischen, unzuverlässigen, süchtigen Familienmitglieder zu tragen, von denen ich dachte, dass ich sie in meinem Leben brauche".

Sie sei "ohne Eltern und Geschwister aufgewachsen, an die sie sich wenden konnte", so das Model. "Ich hatte eine manchmal einsame Kindheit, weshalb ich mit dem Gefühl aufwuchs, bestimmte Leute in meiner eigenen Familie für mich gewinnen zu müssen."

"Meine Tochter muss diese Menschen nicht kennen"

Weiter schreibt sie: "Meine Tochter muss diese Menschen nicht kennen, und ich kann sie vor ihnen schützen. Ich kann mein Bestes tun, um Stück für Stück meine eigene Vorstellung von Familie aufzubauen. Und zeigen, wie eine echte Familie miteinander umgeht."

Von wem sie in ihrem Text spricht, verrät sie nicht. Vater Alec Baldwin, der in jungen Jahren mit Alkohol- und Suchtproblemen kämpfte, führte einen bitterlichen Rosenkrieg mit Irelands Mutter, der Schauspielerin Kim Basinger. Die beiden waren von 1993 bis 2002 verheiratet. 2012 heiratete Baldwin seine heutige Ehefrau Hilaria, mit der er sieben weitere Kinder hat.

Das Verhältnis zwischen Ireland Baldwin und ihrem Vater Alec galt während in der Vergangenheit als angespannt, soll sich inzwischen aber deutlich verbessert haben.