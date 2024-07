Sie wehrt sich gegen Gerüchte: Selena Gomez offenbart, welche Schönheitseingriffe sie hatte

Selena Gomez wehrt sich auf TikTok gegen Gerüchte um mögliche Kosmetikeingriffe. Jetzt offenbart die Sängerin, was sie wirklich an sich hat machen lassen.

Botox, BBL, Buccal Fat Removal: Darum, welche Schönheitsprozeduren Prominente haben machen lassen, ranken sich immer wieder zahlreiche Gerüchte. Oft äußern sich in den sozialen Medien dann auch Schönheitsmediziner mit ihren Vermutungen. Sängerin Selena Gomez (32) hat auf ein solches TikTok-Video nun geantwortet und offengelegt, ob sie sich schon mal unters Messer gelegt hat.

Laut "Page Six" hatte TikTokerin Marissa Barrionuevo, die laut ihrer Eigenbeschreibung in dem sozialen Netzwerk als medizinische Assistentin in einer Schönheitspraxis in den USA arbeitet, in einem inzwischen gelöschten Video aus dem Jahr 2023 auf Fan-Fragen geantwortet. Barrinuevo hatte in dem Video gesagt, sie wolle Selena Gomez' Aussehen nicht analysieren, da die Sängerin seit mehreren Jahren gesundheitliche Probleme hat. Sie erklärte, die Diagnose Lupus könne das Gesicht von Personen verändern und sollte nicht mit kosmetischen Eingriffen verwechselt werden.

Selena Gomez will in Ruhe gelassen werden

Gomez antwortete am Wochenende mit einem Kommentar auf das Video. "Ehrlich gesagt, hasse ich das", schrieb die Sängerin. Sie habe "Stripes" eingenommen, wie es im englischen Original ihres Posts heißt. In den Kommentaren wird spekuliert, dass Gomez Steroide meinte, die sie wegen der Autoimmunerkrankung Lupus genommen habe. Weiter schreibt sie: "Und ich habe Botox. Das ist alles. Lasst mich in Ruhe."

Marissa Barrionuevo löschte den originalen Clip daraufhin und antwortete mit einem neuen Video, in dem sie sich bei der Sängerin entschuldigt. "Ich bewundere dich. Ich meine es wirklich gut, also entschuldige ich mich, wenn dich das in irgendeiner Weise verärgert hat."

Selena Gomez vergibt TikTokerin

Zu dem Video schrieb sie zudem: "Obwohl ich immer versuche, mit Anmut und Achtsamkeit zu führen, tut es mir leid, dass ich dich damit verärgert habe (und ich verstehe, warum). Ich habe vergangenes Jahr beschlossen, solche Videos nicht mehr zu machen, weil sie negative Auswirkungen haben können. Das war nie meine Absicht." Selena Gomez ließ nicht lange auf sich warten und vergab der TikTokerin: "Ich liebe dich. Es geht nicht um dich. Manchmal werde ich einfach traurig", kommentierte sie.

Bei Gomez wurde 2014 Lupus diagnostiziert. Anschließend musste sie sich einer Nierentransplantation und einer Chemotherapie unterziehen. Bei Lupus handelt es sich um eine komplexe Autoimmunerkrankung, die sich auf Haut, Gelenke, Nieren, Gehirn, Herz, Lungen und das Nervensystem auswirken kann. Betroffene leiden zudem oft unter extremer Erschöpfung und Gewichtsverlust oder -zunahme.