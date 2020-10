1 Khloé Kardashian hat eine Covid-19-Erkrankung überstanden. Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/ImageCollect

Überraschende Beichte im Reality-TV: Khloé Kardashian hatte sich vor einiger Zeit mit dem Coronavirus infiziert. Die Symptome seien "heftig" gewesen, wie der Reality-TV-Star nun berichtete.

Khloé Kardashian (36) hat eine Corona-Erkrankung hinter sich gebracht, wie sie mit selbstaufgenommenen Aufnahmen für die Reality-Serie "Keeping Up With the Kardashians" nun erstmals bekanntgibt. Laut "Page Six" berichtet sie darin von den Beschwerden, die sie mit der Erkrankung plagten. "Ich habe Migräne, aber das war der heftigste Kopfschmerz überhaupt", so die Kardashian-Schwester.

Neben den Kopfschmerzen gab es noch weitere Symptome: So habe ihre Brust gebrannt, wenn sie gehustet habe. Zudem habe sie an Hitzewallungen und Schüttelfrost gelitten, musste sich übergeben und zitterte. Ihre Mutter Kris Jenner (64) indes habe "über das Telefon mit jedem Arzt gesprochen, der Anrufe annimmt." Khloé versichert: "Lasst euch gesagt sein: Der Scheiß ist echt. Aber wir werden da durchkommen."

Wann die Kardashian-Tochter die Krankheit hatte, ist aus den Aufnahmen nicht ersichtlich. Mittlerweile ist sie aber offenbar wieder gesund: Den 40. Geburtstag ihrer Schwester Kim Kardashian feierte der Reality-Star letzte Woche zusammen mit Familie und Freunden auf einer Insel.