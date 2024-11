Sie waren noch nicht bereit dafür: Gladiator II: Denzel Washingtons Kuss mit einem Mann wurde entfernt

1 Denzel Washington gehört dem illustren Cast von "Gladiator II" an. Foto: Fred Duval/SOPA/ActionPress

Denzel Washington ist aktuell in "Gladiator II" zu sehen. In einem Interview erinnert sich der Schauspieler an die Dreharbeiten und berichtet von einem Kuss mit einem männlichen Schauspielkollegen. Die Szene schaffte es allerdings nicht in den Film.











Denzel Washington (69) ist ab dem 14. November in "Gladiator II" zu sehen. In einem Interview mit "Gayety" verrät der Schauspieler nun, dass er für den Film einen Mann geküsst hatte - die Szene wurde jedoch rausgeschnitten. "Ich glaube, sie hatten Angst. [...] Ich habe einen Mann auf die Lippen geküsst und ich glaube, sie waren noch nicht bereit dafür", erklärt Washington.

Auch dieser Kuss wurde gestrichen Neben Washington spielen auch Pedro Pascal (49) und Paul Mescal (28) in der Filmfortsetzung mit. In einem Gespräch mit "Entertainment Weekly" erinnerte sich Mescal an die Proben zu einer Kampfszene: "Ich hatte gegen Ende der Szene die Idee, Pedro auf die Stirn zu küssen." Zwar soll dem Regisseur Ridley Scott (86) das gefallen haben, in den Film schaffte es der Stirnkuss dennoch nicht. Lesen Sie auch Er geht in den Ruhestand Seit den 90er-Jahren ist Denzel Washington fester Bestandteil des Schauspielbusiness. Mittlerweile plane der 69-Jährige aber in Rente zu gehen. Umso wichtiger sei ihm die Auswahl seiner letzten Projekte. "Es gibt nur noch sehr wenige Filme, die ich machen kann, die mich interessieren, und ich muss mich vom Filmemacher inspirieren lassen, und Ridley hat mich sehr inspiriert", schwärmte Washington über den "Gladiator II"-Regisseur in einem Interview mit "Empire". Vor seiner Rente plane Washington noch ein weiteres Projekt: Er wird offenbar in "Black Panther 3" zu sehen sein. In der australischen "Today Show" verriet der zweifache Oscarpreisträger, dass "Black Panther"-Regisseur und Co-Autor Ryan Coogler (38) eine Rolle für ihn schreibe. "Danach werde ich mich zur Ruhe setzen", betonte Washington dabei. Offiziell hat Marvel aber noch keinen dritten "Black Panther"-Teil angekündigt.