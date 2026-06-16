Sie waren ein Hochzeitsgeschenk: Prinzessin Kate am Garter Day: Ohrringe mit liebevoller Botschaft
1
Prinzessin Kate strahlte in Buttergelb - und mit ihren Hochzeitohrringen. Foto: imago images/Avalon.red/Stephen Lock

Prinzessin Kate hat bei dem traditionsreichen Treffen des Hosenbandordens alle Blicke auf sich gezogen. Besonders ins Auge fielen am Garter Day auf Schloss Windsor ihre Diamantohrringe. Diese hatte sie für einen ganz besonderen Anlass erhalten.

Die Royal Family hat am Montag den Garter Day begangen. Auch Prinzessin Kate (44) erschien beim Gottesdienst des Hosenbandordens auf Schloss Windsor. Zu diesem Anlass griff die Prinzessin von Wales auf ein Schmuckstück mit besonderer Bedeutung zurück: Sie trug jene Diamantohrringe, die sie bereits 2011 bei ihrer Hochzeit mit Prinz William (43) getragen hatte. Erst im April konnte das Kronprinzenpaar seinen 15. Hochzeitstag feiern.

 

Geschenk ihrer Eltern

Wie das US-Magazin "InStyle" erinnerte, stammen die individuell angefertigten Ohrringe vom britischen Juwelier Robinson & Pelham und waren ein Geschenk von Kates Eltern Carole und Michael Middleton an die Braut. Ihr Design ist vom Wappen der Familie Middleton inspiriert: Es zeigt einen Eichenblatt-Stecker mit einem Eichel-Detail, an den sich ein birnenförmiger Anhänger anschließt. Die Schmuckstücke hat die Prinzessin seit der Trauung schon mehrfach getragen, unter anderem am Ostersonntag 2019 und bei einer Gartenparty im Buckingham-Palast im vergangenen Mai.

Trendfarbe Buttergelb

Während die Ohrringe an die Vergangenheit anknüpften, setzte Kate am Montag bei ihrem restlichen Look auf einen aktuellen Modetrend. Sie trug sie ein maßgeschneidertes Mantelkleid des Designers Patrick McDowell in der derzeit angesagten Farbe Buttergelb. Der einreihige, taillierte Mantel war mit Stoffknöpfen und einem dezenten floralen Brokatmuster versehen. Dazu kombinierte die Prinzessin einen passenden breitkrempigen Hut von Jane Taylor, nudefarbene Pumps von Gianvito Rossi und eine buttergelbe Clutch. Ihr Haar trug die dreifache Mutter halb hochgesteckt.

 