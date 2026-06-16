1 Prinzessin Kate strahlte in Buttergelb - und mit ihren Hochzeitohrringen. Foto: imago images/Avalon.red/Stephen Lock

Prinzessin Kate hat bei dem traditionsreichen Treffen des Hosenbandordens alle Blicke auf sich gezogen. Besonders ins Auge fielen am Garter Day auf Schloss Windsor ihre Diamantohrringe. Diese hatte sie für einen ganz besonderen Anlass erhalten.











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Die Royal Family hat am Montag den Garter Day begangen. Auch Prinzessin Kate (44) erschien beim Gottesdienst des Hosenbandordens auf Schloss Windsor. Zu diesem Anlass griff die Prinzessin von Wales auf ein Schmuckstück mit besonderer Bedeutung zurück: Sie trug jene Diamantohrringe, die sie bereits 2011 bei ihrer Hochzeit mit Prinz William (43) getragen hatte. Erst im April konnte das Kronprinzenpaar seinen 15. Hochzeitstag feiern.